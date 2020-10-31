Белорусские IT-компании на треть увеличили налоговые отчисления

пишет Завтра твоей страны. За последние три месяца эта сумма увеличилась на более чем 100 млн рублей и по итогам января-сентября достигла 294,2 млн рублей, свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам Беларуси. Удельный вес ПВТ в собираемых налогах по итогам трех кварталов составил 1,51%. Для сравнения: по итогам января-июня текущего года он был 1,52%. До кризиса в течение января-июня резиденты ПВТ перечислили в казну 191,9 млн рублей,Завтра твоей страны. За последние три месяца эта сумма увеличилась на более чем 100 млн рублей и по итогам января-сентября достигла 294,2 млн рублей, свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам Беларуси. Удельный вес ПВТ в собираемых налогах по итогам трех кварталов составил 1,51%. Для сравнения: по итогам января-июня текущего года он был 1,52%.





Наибольший объем отчислений в казну за три квартала сделали резиденты ПВТ с минской пропиской – 267,4 млн рублей. Их удельный вес в поступлениях налогов в казну региона вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,79% и составил 2,81%.





Вторым по значению для налоговиков регионом была Гомельщина. Местные «айтишники» уплатили в казну 6,5 млн рублей, что составило 0,37% от всех отчислений в консолидированный бюджет области.





Брестские компании заплатили 4,9 млн рублей (удельный вес 0,43%), гродненские – 4,8 млн рублей (0,24%), «айтишники» Минщины — 4,7 млн рублей (0,18%), Витебщины – 4 млн рублей (0,29%) и Могилевщины – 2 млн рублей (0,19%).



