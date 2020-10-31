|
Латушко предложил приостановить участие Беларуси в Болонском процессе из-за событий в вузах
Источник материала: Партизан
Такое заявление сделал член Координационного совета во время Всемирного конгресса белорусов.
фото: сайт pravda.com.ua
— Мы павінны канстытатаваць, што сёння на Беларусі фактычна склалася сітуацыя ваеннага рэжыму, які узначальвае дыктатар, што самастойна абвесціў сябе прэзідэнтам Беларусі, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое заявление сделал член Координационного совета во время Всемирного конгресса белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)