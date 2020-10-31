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Ситуация со студентами на границе разрешилась, они вернулись на территорию Польши

31.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа белорусских студентов, у которой возникли затруднения с пересечением польской границы, вернулись в Польшу, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

"Группа из семи студентов смогла вернуться в Польшу. Ситуация разрешилась", - цитирует interfax.by Бычковского.

Ранее Госпогранкомитет сообщал, что Польша без объяснения причин не впустила на свою территорию группу белорусских студентов.

"Вечером 30 октября на границу Беларуси из Польши приехала группа белорусских студентов. Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в Перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия", - говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

"Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство. Однако все попытки возвращения молодых людей заканчиваются отказом въезда в Польшу без объяснения причин", - добавили там.
 
 
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Группа белорусских студентов, у которой возникли затруднения с пересечением польской границы, вернулись в Польшу, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на...
 
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