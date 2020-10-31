Пашинян обратился к Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении

Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.







