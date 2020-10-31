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Пашинян обратился к Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении

31.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. Об этом сообщает армянский МИД.

Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по...
 
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