Киев назвал условия для встречи с лидерами белорусской оппозиции

В кулуарах программы «Свобода слова с Савиком Шустером», вышедшей накануне поздно вечером в эфире телеканала «Украина 24» (передача транслировалась также в интернете), глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения встречи с лидерами белорусской оппозиции.



Фото со страницы Дмитрия Кулебы в соцсети

По его словам, Киев не раз уже заявлял о поддержке белорусского народа и выражал готовность помочь гражданам соседней страны, которые подвергаются на родине гонениям.

Вместе с тем, отметил министр, «прежде чем вступить в этот диалог [с лидерами белорусской оппозиции], я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, в отношении российской агрессии, в отношении незаконной оккупации Крыма в случае, если они придут к власти, и, в частности, при нашем содействии».

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не собиралась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Однако в Киеве хотят «четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью. После этого я готов встречаться». Нынешнюю позицию, которую озвучивают в Координационном совете, глава МИД охарактеризовал, как «ни о чем».