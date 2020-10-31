|
Фотофакт. Под Калинковичами лось врезался в кабину российской фуры
Источник материала: Навiны
В Калинковичском районе, в 30 километрах от райцентра, лось врезался в кабину фуры.
По словам очевидцев, происшествие случилось днем 30 октября. Рядом с автопоездом также стояла серьезно поврежденный легковой автомобиль.
Не исключено, что сначала внезапно выскочившего на дорогу лося сбил Volkswagen, после чего животное отбросило в фуру DAF с российскими номерами
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калинковичском районе, в 30 километрах от райцентра, лось врезался в кабину фуры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)