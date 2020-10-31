Фотофакт. Под Калинковичами лось врезался в кабину российской фуры

В Калинковичском районе, в 30 километрах от райцентра, лось врезался в кабину фуры.







Фото: vk.com/cpbelarus.

По словам очевидцев, происшествие случилось днем 30 октября. Рядом с автопоездом также стояла серьезно поврежденный легковой автомобиль.

Не исключено, что сначала внезапно выскочившего на дорогу лося сбил Volkswagen, после чего животное отбросило в фуру DAF с российскими номерами