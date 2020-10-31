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Фотофакт. Под Калинковичами лось врезался в кабину российской фуры

31.10.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Калинковичском районе, в 30 километрах от райцентра, лось врезался в кабину фуры.

Фотофакт. Под Калинковичами лось врезался в кабину российской фуры
Фотофакт. Под Калинковичами лось врезался в кабину российской фуры
Фото: vk.com/cpbelarus.

По словам очевидцев, происшествие случилось днем 30 октября. Рядом с автопоездом также стояла серьезно поврежденный легковой автомобиль.

Не исключено, что сначала внезапно выскочившего на дорогу лося сбил Volkswagen, после чего животное отбросило в фуру DAF с российскими номерами

Как сообщает vk.com/cpbelarus, сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства случившегося.

 
 
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В Калинковичском районе, в 30 километрах от райцентра, лось врезался в кабину фуры.
 
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