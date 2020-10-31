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Пашинян обратился к Путину с просьбой об обеспечении безопасности Армении

31.10.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава армянского правительства Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении, заявил МИД Армении.

Пашинян обратился к Путину с просьбой об обеспечении безопасности Армении
Фото пресс-службы Кремля

В частности, как сообщает МИД Армении, в письме представлена версия официального Еревана по «турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха».

Кроме этого, пишет Би-би-си, «подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха».

В этой связи Пашинян просит Путина «начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».

До сих пор Ереван не призывал на помощь Москву, хотя Россия и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности.

 
 
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Глава армянского правительства Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по...
 
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