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Какой президент США выгоден России?

31.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смута в самих США будет нарастать вне зависимости от победы или поражения Трампа — так что какая нам, казалось бы, разница, как будут звать президента США в следующие четыре года.

© Sputnik
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Это популярная в России точка зрения — но в корне неправильная.

США вступили в период системного кризиса — причем это одновременно и их внутренний кризис как национального государства и кризис выстроенного вокруг них миропорядка, атлантической модели глобализации. Невозможно предсказать сроки и скорость разрастания этих процессов — но несомненно, что они взаимосвязаны и подпитывают друг друга. Поэтому России не может быть безразлично состояние дел в самих США — ведь от этого зависит их поведение на мировой арене.

Причем простой связи тут нет — было бы очень сильным упрощением думать, что нам однозначно выгодны расколотые и погрязшие в смуте Штаты, потому что тогда у них будет меньше сил и возможностей для внешней активности. Хотя бы потому, что смута смуте рознь — из кровавой Гражданской войны IX века Америка вышла, по сути, окрепшей и уже через полвека взяла курс на мировое господство.

Сейчас, конечно, другая ситуация, но даже практически неизбежное нарастание внутренних проблем в США не означает их быстрого ухода с геополитических высот. Америка будет продолжать отступление — но нам важно, чтобы оно приобрело организованный, осмысленный характер. Потому что в этом случае меньше вероятность хаотичных, сумасбродных действий из серии "сегодня Вашингтон терпит поражение, а завтра переходит в контратаку и случайно устраивает ядерную войну".

России, конечно, выгодно, чтобы Штаты все больше занимались собой. Но проблема в том, что смута, которой пугают всех противники Трампа, скорее всего, наступит как раз при его поражении. Более того, если действующего президента объявят проигравшим, раскол будет еще более серьезным, чем в случае переизбрания: его приверженцы не поверят в честную победу Байдена. Америка расколота надвое — но если у Трампа есть масса совершенно искренних сторонников, то у Байдена их просто нет. За него будут голосовать противники Трампа — все те, кого американские элиты и медиа четыре года запугивали этим "ужасным гомофобом, сексистом и фашистом". Поэтому поражение Трампа несет в себе большие риски внутреннего конфликта в США, и при этом внешняя политика администрации Байдена будет точно куда менее выгодной России.

© Sputnik
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Байден не развяжет новых войн и не введет новые санкции. И дело даже не в том, что он уже обвинил Россию в попытке помешать его избранию — публикацией материалов с жесткого диска компьютера его сына. Он просто вернется к проведению прежней американской политики, к тому, чего хочет глобалистски настроенная часть элиты: Америка должна пасти народы и продолжать строительство глобального атлантического проекта — ну и что, что он провалился, а они так не считают, будучи уверенными, что все еще можно исправить и спасти.

Это самоубийственный для Америки (и как национального государства, и как точки сборки "атлантического миропорядка") путь — но Байден, то есть американский истеблишмент, попытается вернуть на него страну, а с ней и весь остальной мир, который уже (кто явно, а кто тайно) попрощался с миропорядком, устроенным вокруг единственной сверхдержавы. Понятно, что Байдену будет крайне тяжело поменять курс, тем более что его администрация будет в основном погружена во все более тяжелые внутриполитические проблемы. Но сам настрой у взявших реванш демократов будет именно таким.

YouTube / RT на русском
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На этом фоне переизбрание Трампа однозначно куда более выгодно миру. Причем в обоих вариантах. Если победа Трампа приведет к затяжному и глубокому (вплоть до раскола) кризису в США, Америка ослабнет — и чем дольше она будет заниматься сама собой, тем больше планета продвинется в сторону создания новой системы сдержек и противовесов, нового, постамериканского баланса сил. Критически опасным может быть только вариант с полным распадом США и коллапсом системы управления ядерной державы, но такой сценарий в среднесрочной перспективе абсолютно невероятен.

Если же после победы Трамп сумеет отбить атаки и сохранить власть, то его второй срок будет куда более "трамповским", чем первый. Даже не получив контроля над конгрессом, он будет проводить более самостоятельную политику — как в двухсторонних отношениях с различными странами, так и на международной арене в целом. Как и раньше, он будет давить, жестко торговаться и повышать ставки — но станет более договороспобен.

И самое главное — переизбрание Трампа не только похоронит надежды атлантистов на то, что 2016 год был просто случайностью и все легко удастся отыграть назад. Оно изменит настроения американских союзников и сателлитов по всему миру. Америка уже никогда не будет прежней, а значит, нужно выстраивать новую систему отношений как с ней, так в целом на мировой арене.

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Теги: Минск
 
 
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