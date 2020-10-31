Приготовьтесь, будет страшно. Составили плей-лист для вашего Хэллоуина

Источник материала: Onliner

Самым непредсказуемым образом сегодня случился Хэллоуин — праздник, по поводу которого ведется много ожесточенных дискуссий, только каким-то божественным вмешательством не перерастающих в драку. Если вы вдруг решили, что повод отвлечься от суровой реальности все же неплохой, то у нас готов для вас плей-лист. Вот пять альбомов для самой атмосферной ночи года.

Начнем с лайт-версии. Коллектив Kreng — это самый зловещий оркестр, который вам приходилось слышать в своей жизни. Музыка бельгийцев будто бы создана для невышедшего фильма ужасов с зашкаливающим уровнем саспенса на секунду хронометража. Конкретно этот альбом — лучший в дискографии Kreng: вам будет точно не по себе.

В это сложно поверить, но вчера (накануне Хэллоуина, что очень символично) вышел новый альбом культовых американцев Salem, десять лет назад показавших миру моду на вич-хаус. Отличный повод вспомнить уже классический дебют Salem под названием King Knight. Это завораживающая запись!

Этот альбом может показаться не таким уж и страшным по сравнению с остальными участниками нашего плей-листа. Но зато он очень красивый! Это дебютная запись недолго просуществоваших бруклинцев Eraas. Под этой вывеской музыканты записали два полноформатных альбома, а потом сменили название. Eraas идеально подходят для хэллоуиновской ночи интроверта.

А теперь пустимся во все тяжкие. Следующие в нашем плей-листе — группа из Нью-Йорка под названием Khanate («Ханство» в переводе). Свою первую запись музыканты из других видных групп сделали в 2001 году. Это тягучий дроун-метал, сыгранный так медленно и тяжело, что поначалу может показаться, что в вашем телефоне просто зажевало пленку. Но нет. Это странная, страшная и очень атмосферная запись с истеричным вокалом, тяжелыми гитарами и раскатистыми барабанами.

А завершим наш плей-лист экзотикой. Мало кто знает, но в Португалии делают отменный блэк-метал. Сырой, злой и очень атмосферный. В данном случае речь про группу Summon. Дебютный мини-альбом португальцев звучит так, словно записан в подземелье — каких-то каменных казематах, откуда доносятся едва различимые шепоты и стоны. Волосы дыбом!