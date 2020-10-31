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«Власть собралась раздать оружие своим сторонникам?»

31.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший подполковник милиции прокомментировал заявление Лукашенко о создании вооруженных дружин Чем опасна новая инициатива Александра Лукашенко?

«Власть собралась раздать оружие своим сторонникам?»

Фото: личный архив Николая Козлова
 
Вчера, проводя назначения своих помощников в Гродненской, Брестской областях, а также Минске, а ими стали силовики (Юрий Караев, Александр Барсуков и Валерий Вакульчик — прим. Blizko.by) Александр Лукашенко, в частности, сказал:
 
— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю. 

В чем опасность того, что оружие в руки получат гражданские люди, пусть даже и из числа бывших военных? К чему это может привести? 
 
Прокомментировать инициативу Александра Лукашенко Blizko.by попросил бышего подполковника милиции Николая Козлова. 
 
— По-моему мнению, заявление Александра Григорьевича о создании вооруженных дружин из числа военных «отставников» свидетельствует о том, что у кадровых силовиков уже не хватает собственных сил и средств, чтобы справляться с протестами, — говорит собеседник. — Понятно ведь, что на улицы белорусских городов выходят не экстремисты, внутри страны нет террористической угрозы. Просто людей, которые требуют проведения новых президентских выборов, оказалось много. Очень много. И власть оказалась не готова к этому. Поэтому Александру
Лукашенко сейчас нужны «новые рекруты». Так он собирается показать, что контролирует ситуацию в стране.
 
Но давайте попытаемся ответить себе на вопрос: что значит вооружать «народные дружины»? Власть собралась раздавать оружие своим сторонникам? В этом большая опасность. Представьте себе, что оружие получат люди, которые уже не связаны присягой, не связаны законом, в котором четко прописано, как и в каких случаях оружие можно использовать. Просто представьте это себе и делайте выводы, что может начаться в стране, если это произойдет.
 
Поэтому, мне кажется, что руководству страны сейчас стоит думать не о том, как сформировать дополнительные военизированные дружины, а о том, как выстроить диалог внутри общества с минимальными потерями для страны.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший подполковник милиции прокомментировал заявление Лукашенко о создании вооруженных дружин Чем опасна новая инициатива Александра Лукашенко?
 
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