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Бекхэмы продали Netflix права на съемки личной жизни за £16 миллионов

31.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дэвид и Виктория Бекхэмы заключили сделку на 16 миллионов фунтов стерлингов с Netflix на сериал, который покажет невиданные кадры их жизни.


ФОТО: GETTYIMAGES.COM


Крутую сделку заключили звездные супруги – 45-летний футболист Дэвид и 46-летняя бывшая Spice Girl, Виктория Бекхэмы – с Netflix. За то, что они позволят снимать себя и предоставят архивные кадры, пара получит £16 миллионов, пишет Daily Mail.

Считается, что телешоу будет сосредоточено вокруг нынешней жизни 45-летнего Дэвида, а за ним будет следовать съемочная группа. Также зрители смогут увидеть ”веселые” мысли Дэвида о первых днях его ухаживаний за Викторией.


Уже известно, что сериал начинается с того, что Дэвид играет в футбол в саду за домом со своим любимым отцом Тедом, и включает интервью и комментарии всей семьи.

Его бывшие товарищи по сборной Англии, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, в том числе такие, как Роналду, Гэри Невилл, Криштиану Роналду и Райан Гиггз, также будут представлены в проекте.

“Семья Дэвида – огромные архиваторы, они с гордостью документировали его карьеру с детства и сохранили все вырезки из старых местных газет”, – сказал один из инсайдеров.

Предполагается, что сериал выйдет в эфир в начале 2022 года, пишет korrespondent.net

Дэвид и Виктория, состояние которых составляет 769 миллионов фунтов стерлингов, поженились 4 июля 1999 года. Пара – родители сыновей Бруклина, 21 год, Ромео, 18, Круза, 15, и дочери Харпер, 9 лет.
 
 
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Дэвид и Виктория Бекхэмы заключили сделку на 16 миллионов фунтов стерлингов с Netflix на сериал, который покажет невиданные кадры их жизни.
 
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