|
В Конго убили 18 человек во время нападения на церковь: ИГИЛ призналось в преступлении
Источник материала: Партизан
Помимо убийства людей, боевики еще и подожгли церковь
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в восточной части центральноафриканского государства Конго. Об этом
Жестокая расправа над верующими произошла деревне Баэти, в провинции Северное Киву, в среду вечером. Во время нападения были убиты по меньшей мере 18 человек
В пятницу "Исламское государство" признало, что преступление совершили его боевики,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо убийства людей, боевики еще и подожгли церковь
|
Свежие газеты
Архив (Разное)