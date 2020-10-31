В Конго убили 18 человек во время нападения на церковь: ИГИЛ призналось в преступлении

сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в восточной части центральноафриканского государства Конго. Об этомReuters со ссылкой на агентство Amaq.





Жестокая расправа над верующими произошла деревне Баэти, в провинции Северное Киву, в среду вечером. Во время нападения были убиты по меньшей мере 18 человек

пишет 112.ua/ В пятницу "Исламское государство" признало, что преступление совершили его боевики,112.ua/



