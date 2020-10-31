Освобождение. Россия выставила Лукашенко жесткие условия

пишет Белсат. Западные же государства согласовывают со Светланой Тихановской свои позиции. Она будет просить Эстонию созвать Совет Безопасности ООН по делу Беларуси. За два с половиной месяца лидер демократической Беларуси встретилась с таким количеством западных лидеров, с которым Александр Лукашенко не встречался за много лет,Белсат.

Как ее интенсивная зарубежная деятельность приближает освобождение Беларуси?





Две встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, Ангелой Меркель,Эммануэлем Макроном, и ряд других важных встреч. Чего самого главного, по вашему мнению, удалось достичь в результате этой интенсивной внешней деятельности Светланы Тихановской и ее команды?





Самое важное – мы открыли Беларусь для европейских лидеров, европейских государств. Беларусь – действительно тема, которая на передовых полосах всех международных и национальных изданий. Светлана говорит о краткосрочной и долгосрочной помощи, а также говорит, чтобы эти страны поспособствовали диалогу и медиации потенциальных переговоров между Лукашенко и Координационным советом.





Эти фото и видео визитов выглядят очень позитивно, остается очень хорошее впечатление. Белорусы устали от изоляции нашего государства. Но в практическом смысле чего удалось достичь? Польша вводит для граждан Беларуси возможность работать даже на основании гуманитарной визы. Что можно подчеркнуть еще из практических вещей? Например, помощь людям, пострадавшим от репрессий. О чем можно сказать?





В начале каждой встречи готовится список предложений, идей, проектов, которые можно реализовать. Например, с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским шла речь о совместном созвоне мэров польских городов и руководителей дворовых чатов Беларуси. Думаю, в ближайшие недели такой созвон состоится. Потом руководители этих дворовых инициатив смогут поехать на стажировку местного самоуправления в мэрии разных польских городов.





Когда мы встречаемся с президентурой Польши, премьер-министром, мы поднимаем вопросы дипломатической помощи и присутствия, либо визовой помощи, либо возможности транзита для тяжелобольных. Очень важно, чтобы тяжело раненые, которым нужна реабилитация и лечение, могли спокойно переезжать границу, направляясь в Польшу либо Прагу, Словакию или Словению. В зависимости, где они будут на реабилитации. Во время последней встречи с премьером Моравецким речь шла об упрощении условий для въезжающих по гуманитарной визе белорусов. И очень важно, чтобы это касалось не только условий найма, но также возможностей быстро получить социальное жилье, а также некую социальную помощь от польского правительства. По крайней мере, на первые месяцы социализации и адаптации в Польше.





Сегодня появилось довольно резкое высказывание Джо Байдена – главного оппонента действующего президента Дональда Трампа. Кандидат от демократической партии потребовал заблокировать оффшорные счета окружения Лукашенко и обещал в результате своей победы на выборах президента США вместе с европейскими союзниками подготовить план помощи демократической Беларуси. Учитывая, что осталось около недели до выборов президента США, насколько это заявление следует воспринимать всерьез? Или это скорее громкие предвыборные декларации?





Это бы очень тешило наше эго, если бы Беларусь могла быть ключевой картой в предвыборной кампании США. Известно, что у Байдена очень сильные международные команды. Очень много друзей из Беларуси в этой команде, которые решили таким образом, пользуясь в том числе информационным пространством и интересом к самому Байдену, поддержать Беларусь. Ведь они упомянули и санкции, и давление, и поддержку Координационному совету, и Светлане Тихановской. Все то, что белорусы, протестующие на улицах, так хотели услышать. И если Джо Байден побеждает на этих выборах, это действительно открывает новые возможности, новую страницу именно в белорусско-американских отношениях. Я уверен, что Америка будет намного более активна, чем она была при Трампе.





Но мы видим, что и администрация Дональда Трампа довольно активно себя ведет в Беларуси. Теперь уже исторический звонок Майка Помпео, в результате которого освободили Виталия Шклярова, политтехнолога, который имеет и американское гражданство. Ваша версия: Помпео звонил Лукашенко, только чтобы позаботиться о Виталии Шклярове, или есть ли что-то, чего мы не знаем, но можем догадываться?





Звонили в первую очередь насчет судьбы Виталия Шклярова. Дело в том, что у Виталия была очень больная мать, и было нужно быстрое освобождение Виталия, чтобы он мог провести время с матерью. Об этом просили лоббисты, друзья Виталия Шклярова в Америке, включая американских граждан. Для Помпео интерес был в том, чтобы освободить американского гражданина и показать, что Государственный департамент активно работает ради американских граждан. Я не думаю, что они обсуждали подробно ситуацию в Беларуси, не думаю, что обсуждали Россию. Тем более никаких планов они не строили. Они на самом деле предупреждали нас об этом звонке. Мы знали из разных каналов, что он планируется. Мы знали, что речь пойдет о Шклярове. Это не значит, что американцы начали сотрудничать с Лукашенко и смирились с тем, что он остается у власти, и снова признают лидером государства.





Это очень интересная вещь, которая означает, что Вашингтон в некотором смысле если не согласовывает со штабом Светланы Тихановской свои действия, но по крайней мере предупреждает, чтобы не было потом сюрпризов. Есть ли какие-то другие правительства, которые таким образом себя ведут в отношении Светланы Тихановской и ее команды?





По дипломатическим протоколам очень часто предупреждают о действиях и планах, так как дипломатия не любит сюрпризов. Очень важно, чтобы все стороны четко знали, каковы интересы, каковы приоритеты и ценности. Поэтому здесь со Светланой и штабом – максимальная прозрачность. И если есть риск, что определенный визит или встреча может помешать репутации или белорусскому движению, это оговаривается. Обговариваются также высказывания зарубежных лидеров о Беларуси. Они не хотят, чтобы это воспринималось и белорусами, и Россией как вмешательство во внутренние дела, поэтому согласовывают позиции по всем вопросам – перед встречей и после встречи. Заявления, позиции, поддержка, программа поддержки – все это координируется. И, наверное, это впервые в истории, что сейчас у нас в Беларуси есть такая отлаженная международная позиция. Есть группа людей, которые работают в каждой стране – группа белорусов и группа иностранцев, интересующихся Беларусью. Все они работают на то, чтобы эти перемены в Беларуси произошли. А белорусы, борющиеся за перемены в Беларуси, получили поддержку.





Вопрос о так называемой конституционной реформе: Лукашенко с Путиным хотят ее провести так, чтобы в итоге она начала действовать, по крайней мере, если верить словам Юрия Воскресенского, с осени следующего года. Возможны ли какие-либо изменения в конституции? Хотя Лукашенко говорил о них уже несколько лет назад. Но возможны ли были бы изменения в политической системе Беларуси без массового и продолжительного белорусского протеста после выборов? Пошел бы Лукашенко на это или просто отсидел бы свои очередные пять лет, а потом думал, оставаться или нет?





Во-первых, я думаю, что Лукашенко сам чувствует, что не досидит этих лет, – несмотря на слова Воскресенского, что он поклялся, что уйдет до конца своего следующего срока. Плюс, я думаю, что выставлены очень жесткие условия со стороны России, что Лукашенко должен к какому-то сроку передать власть и уйти. Плюс это для Лукашенко также сохранить лицо, уйти героем, мирно. Он очень боится судьбы Януковича. Очень боится, чтобы его не воспринимали как президента, сбежавшего от людей, от своего собственного народа. Поэтому он сейчас все попытки вот этого переворота пытается сдержать. Он ищет для себя в том числе сценарии мирного отхода от власти. Но у России есть свои интересы. У людей, которые вокруг Лукашенко – свои. И в случае, если перемены не происходят сейчас, а затягиваются на годы, то плодами этой революции и восстания воспользуются те люди, которые совсем не обязательно заинтересованы в процветании и демократии Беларуси.





А у белорусского народа, по крайней мере, у большинства белорусского общества, которое выбрало Светлану Тихановскую, другие интересы. Их и озвучивает Светлана Тихановская. Она говорит о новых выборах до конца года. Как соединить требования новых выборов еще до конца года (осталось два месяца) с тем, что Лукашенко хочет постепенно и потихоньку, по своим правилам, уйти в течение года или двух?





Позиция Светланы Тихановской в том, что выборы должны быть назначены до конца года. Чтобы подготовить и провести процедуру выборов, нужно минимум два с половиной месяца. Идеальный пример для нас – это пример Украины после Майдана, когда ОБСЕ, огромная организация, организовала президентские и парламентские выборы в течение пяти месяцев после отлета Януковича. То же самое возможное и в Беларуси. Как только происходит круглый стол, диалог, переговоры, договариваются, что сначала выборы, потом Конституция, то нам, безусловно, потребуется определенное время, чтобы эту кампанию подготовить, чтобы не было фальсификации, чтобы все кандидаты имели равные условия. Поэтому ясно, что до нового года новых выборов не будет, но назначены они должны быть. Лукашенко еще пытается разыграть Всебелорусское собрание, он все еще не теряет надежды конституционной реформы, но, кажется, в обществе уже образовался консенсус, что конституционная реформа – после выборов. Поэтому вы видите, они так оживились с конституционной реформой, а теперь что-то успокоились, потому что поняли, что эта карта не прошла.





Лавина санкций начинает потихоньку действовать. Известно, что готовятся новые списки санкций в ЕС. Какие инструменты должны быть включены иностранными организациями и государствами, чтобы склонить Лукашенко пойти на условия общества и уйти по воле белорусского народа, а не по требованиям Владимира Путина?





Лукашенко должен понять, что он уже не победит. Как только он начнет искать пути выхода из этой ситуации, тогда начнется так называемый диалог. Пока он все еще верит, что он может задушить, расстрелять, задавить протестующих. Пока он чувствует себя уверенным, что сможет сохранить экономику. Он не боится тех мелких визовых и экономических санкций, которые введены. Как только санкции ударят по большим предприятиям, как только он поймет, что ему нечем платить ОМОНу и КГБ, я думаю, его риторика изменится. Просто не пришел тот момент, когда он понял, что для него конец.





Могли бы вы немного рассказать о ближайших планах Светланы Тихановской и ее команды на международной арене? Это визит в Украину или что-то другое, чего мы не знаем?





Есть несколько треков. Первый – международные переговоры, активная работа по линии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи. С руководством ОБСЕ происходят встречи. Работа с ООН, Советом безопасности. Мы собираемся попросить Эстонию созвать Совет безопасности, как только будет опубликован репорт по московскому механизму. Также с несколькими лидерами государств происходят переговоры о возможной медиации в переговорах по выходу из кризиса в Беларуси. И ряд национальных встреч. Встреча с лидерами скандинавских стран, Нидерландов, Норвегии. В том числе возможен визит в Украину. Есть много приглашений, но нужно, чтобы каждый визит и поездка помогали белорусам, которые продолжают борьбу в Беларуси.



