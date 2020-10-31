Дипломат Павел Мацукевич о санкциях, «российском факторе», кризисе власти в Беларуси

С середины августа в белорусском МИДе началась «зачистка» дипломатов. Сотрудников увольняли и продолжают увольнять по многим поводам, из-за мельчайших проявлений нелояльности. Павел Мацукевич одним из первых покинул дипломатическую службу после первой, наиболее жесткой волны подавлений протеста в период с 9 по 11 августа. Укринформ поговорил с ним о текущем положении дел во внешнеполитическом ведомстве Беларуси, «потерянных отношениях» с Западом, санкциях и «российском факторе», сокращения "БП".





- А какую роль играет Москва в нынешней ситуации?





- Сейчас Россия действует в Беларуси несколько иначе, не так, как в 2014 году, когда «получила» Крым, но потеряла Украину. Эта потеря несоизмерима с прибылью, тем более, что Россия не испытывает территориального дефицита. Я думаю, что в РФ этот опыт учли и сделали определенные выводы, а потому без резких движений, осторожно наблюдают за тем, что происходит сегодня в Беларуси.





Тем не менее, РФ влияет на ситуацию. Сам факт поддержки, предоставление 1,5-миллиардного кредита, даже несмотря на то, что практически вся сумма пойдёт на рефинансирование долга, моментально стабилизировал курс национальной валюты , не говоря уже об ободрении самого Лукашенко. Чувствуя за своей спиной Путина, он может совершенно не обращать внимания на то, что происходит к западу от Бреста . В свою очередь, поддержав Лукашенко в сложный для него момент, Путин поступил по-своему мудро, получив, таким образом, все рычаги контроля над ним. По крайней мере, поза, которую занял Лукашенко на переговорах в Сочи, свидетельствовала об этом красноречиво. Поддержка Кремля была в тот момент для Лукашенко жизненно необходима. Плюс стояла задача выиграть время. Поэтому, скорее всего, в Сочи пришлось принять российские условия поддержки и урегулирования белорусского кризиса без возражений.





БУДУЩЕЕ МИНСКА, КАК ПЕРЕГОВОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТКГ, СОМНИТЕЛЬНО





- Во время встречи в Сочи Путин и Лукашенко обсуждали проведение конституционной реформы. По вашему мнению, в чем тут интересы Кремля, что это даст Путину?





- С момента встречи в Сочи прошло уже почти два месяца, и сейчас РФ активно подталкивает Лукашенко к проведению конституционной реформы, созданию партийной системы, основу которой по силе и значимости составят, на мой взгляд, пророссийские партии. Они, разумеется, не будут иметь проблем с источниками финансирования (из России), в отличие от, скажем, пронациональных (олигархи в Беларуси отсутствуют). Добавим к этому вероятное смещение акцента в полномочиях по результатам предполагаемой конституционной реформы от президента в сторону парламента – и получим реальные рычаги опосредованного политического контроля России над Беларусью.





Экономическое влияние РФ даже во времена расцвета дружбы Беларуси с западными странами имело близкие к опасным показатели. Сейчас эти значения в связи с потерей западного вектора могут приобрести характер абсолютных величин. При таком развитии событий независимость Беларуси останется только на бумаге.





- А каково, по-вашему, будет влияние не пророссийских, оппозиционных партий – «Вместе», «Белорусский народный фронт», партия левых «Справедливый мир»…





- Их ресурсы и возможности несопоставимы с возможностями пророссийских партий. Если России удастся додавить Лукашенко и навязать свой вариант урегулирования политического кризиса в Беларуси – весь процесс будет проходить под прямым или опосредованным контролем Москвы. Соответственно доступ партий, продвигающих идеи национального возрождения, к политическому процессу, по-моему, будет очень дозированным.





- И напоследок – о посреднической роли Беларуси. Сейчас переговоры минской трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса проходят в онлайн-формате из-за пандемии, но… В принципе, и в будущем – могут ли эти переговоры вестись в Минске?

- При свете и шуме светошумовых гранат, которые регулярно рвутся на улицах Минска, при разгонах протестующих – проводить переговоры не очень удобно. Беларусь стала площадкой для проведения переговоров, во многом благодаря тому, что в свое время продемонстрировала независимость позиции по отношению к конфликтам России с Грузией и Украиной. Однако после 9 августа страна фактически потеряла свою многовекторность и де-факто движется в объятия России. В таких условиях самостоятельность и нейтральность белорусской позиции и, соответственно, белорусской площадки – вызывает очень большие сомнения.







