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16 ноября Международная федерация обсудит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

31.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором будет представлен доклад о готовности проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, намечено на 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«ИИХФ проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации. Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете, — говорится в сообщении. — На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов ИИХФ подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании».

«Заседание пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», — добавляется в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его «в стране, где царит хаос и революция».

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором будет представлен доклад о готовности проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге,...
 
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