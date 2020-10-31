16 ноября Международная федерация обсудит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

Источник материала: Tut.by

Заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором будет представлен доклад о готовности проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, намечено на 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«ИИХФ проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации. Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете, — говорится в сообщении. — На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов ИИХФ подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании».

«Заседание пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», — добавляется в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Риге и Минске. При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести турнир из Минска.

В ИИХФ создали специальную экспертную группу, которая до ноября будет изучать ситуацию. В федерации отметили, что они не будут переносить турнир по политическим мотивам, рассчитывают сыграть чемпионат в Беларуси, но не будут проводить его « в стране, где царит хаос и революция ».