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Брестчанин скрылся от ГАИ и заявил об угоне. На него завели уголовное дело

31.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте на мужчину завели уголовное дело за ложный донос. 10 октября он позвонил в ГАИ и сообщил о хищении с территории двора принадлежащего ему автомобиля BMW. Подробности этой истории рассказал Следственный комитет.

После прибытия следственно-оперативной группы обвиняемый был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, после чего написал заявление о хищении его автомобиля.

«В ходе расследования установлено, что в действительности автомобиль похищен не был. С заявлением о преступлении мужчина обратился, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, поскольку накануне ночью он двигался на указанном автомобиле, не отреагировал на требование сотрудников ГАИ остановиться, после чего скрылся, оставив автомобиль вблизи одного из магазинов», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на мужчину завели уголовное дело за ложный донос. 10 октября он позвонил в ГАИ и сообщил о хищении с территории двора принадлежащего ему автомобиля BMW....
 
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