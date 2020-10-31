Протестовать станет дороже: ужесточат наказание за 23.34?

Законопроект в частности предлагает ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии. И вот пример изменения, которое затронет статью 23.34 (в новом КоАП её номер 24.23):





Часть 1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, — влекут наложение штрафа до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток).





Раньше было: штраф в размере до 30 базовых величин, или административный арест (до 15 суток).





Получаются, что штрафы увеличиваются в несколько раз!





Что касается административного ареста, то в проекте за участие в несанкционированном мероприятии повторно предлагают увеличить максимальный срок административного ареста до 30 дней!





Предлагается ужесточить ответственность и по статье “Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий”. Если сейчас установлено наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), то в случае принятия изменений штраф могут увеличить до 100 базовых величин.





Проект предлагает и новый вид наказания: общественные работы. В нём отмечено, что общественные работы — это бесплатная работа, которую виновный должен выполнить в свободное от основной работы или учебы время.





Ещё одно новшество: статья “Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов”. За “использование флагов или вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также плакатов, эмблем и символов, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законном интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а равно изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов” предлагается назначить наказание — штраф от 5 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 60 базовых величин.





Как сообщила TUT.BY член постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская, точная дата рассмотрения проекта во втором чтении еще не назначена, вероятнее всего, это произойдет ближе к новому году.