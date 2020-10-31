|
В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в ноябре: три важных документа
Источник материала: Навiны
Торговцев обязали расширить ассортимент рапсовым маслом и гречкой, медицинскому бизнесу добавили новые требования к рекламе лекарств, а дискаунтерам установили максимальную надбавку.
О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в ноябре — в обзоре Naviny.by.
Торговцам «прописали» рапсовое масло и гречку
Основание:
Дата начала действия: 1 ноября 2020 года.
Детали. МАРТ пересмотрел
Всего насчитывается восемь таких перечней — министерство изменило часть из них.
Само изменение состоит в том, что часть организаций, которые торгуют продуктами, теперь обязаны включить в ассортимент рапсовое масло и гречневую крупу.
Как отмечает МАРТ, это решение принято для «создания равных условий доступа на потребительский рынок Беларуси крупы гречневой и масла рапсового отечественного и иностранного производства, представленности этих товаров на полках торговых объектов».
Так, рапсовое масло и гречневая крупа включены в перечень для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров.
Кроме того, гречневая крупа включена в перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров:
- для специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинов;
- киосков, павильонов, неспециализированных магазинов с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров и неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров.
Медицинскому бизнесу добавили требований к их рекламе
Основание:
Дата начала действия: 20 ноября 2020 года.
Детали. Минздрав уточнил требования к рекламе лекарств, методов оказания медицинской помощи, работ и услуг в медицине, медицинских изделий и техники.
Все эти новые требования будут действовать наравне с теми, что установлены
Минздрав требует, чтобы рекламную информацию компании доводили до потребителя таким образом и языком, которые будут доступны для восприятия.
При озвучивании рекламы нужно использовать темп и громкость речи, которые не создают препятствий для восприятия рекламы, и не употреблять научные термины, слова и фразы, способные ввести в заблуждение.
Отдельное требование Минздрав предъявил к рекламе лекарств.
В этой рекламе не должно быть образов и высказываний, которые не соотносятся с фармакологическими эффектами лекарства, что заявлены в его общей характеристике и инструкции по применению.
Помимо этого, в рекламе обязательны предупреждения о том, что лекарство, медицинское изделие, товар или услуга имеют противопоказания, нежелательные или побочные реакции.
В частности, в рекламе лекарств обязательны предупреждения о:
- особенностях применения этого препарата при беременности;
- степени тяжести симптомов, синдромов или заболеваний, при лечении которых применяется препарат;
- ограничении продолжительности приема лекарства.
Отдельные требования установлены к рекламе гомеопатических лекарств и биологически активных добавок к пище.
Так, в рекламе гомеопатических препаратов обязательна информация о том, что этот препарат является гомеопатическим. А в рекламе БАДов не должно быть сведений об их свойствах, которые не подтверждены Минздравом.
Дискаунтерам установили максимальную надбавку
Основание:
Дата начала действия: 27 ноября 2020 года.
Детали. МАРТ пересмотрел классификацию розничных торговых объектов по видам и типам.
Так, в постановлении № 59 существенно изменено определение термина «дискаунтер».
Как известно, работа дискаунтеров имеет свою специфику — в продаже здесь представлены товары повседневного спроса по более низким ценам, чем в других торговых объектах.
Кроме того, в торговом зале таких магазинов товары размещаются на складском оборудовании (в том числе стеллажах и поддонах) и, как правило, в упаковке изготовителя.
С учетом этих особенностей в качестве основных признаков дискаунтера определены:
- торговая площадь — от 250 до 2500 квадратных метров;
- размер торговых надбавок — не более 20%;
- методы продажи товаров — самообслуживание и традиционное обслуживание.
Кроме того, из постановления № 59 следует, что МАРТ больше не будет классифицировать торговые объекты по типу конструкции, форме собственности, ведомственной подчиненности, уровню цен и месту нахождения.
В министерстве решили, что такая классификация существенно не влияет на меры госрегулирования в сфере торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговцев обязали расширить ассортимент рапсовым маслом и гречкой, медицинскому бизнесу добавили новые требования к рекламе лекарств, а дискаунтерам установили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)