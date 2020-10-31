В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в ноябре: три важных документа

Торговцев обязали расширить ассортимент рапсовым маслом и гречкой, медицинскому бизнесу добавили новые требования к рекламе лекарств, а дискаунтерам установили максимальную надбавку.

О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в ноябре — в обзоре Naviny.by.





Торговцам «прописали» рапсовое масло и гречку

Основание: постановление МАРТ № 60 от 21 сентября 2020 года.

Дата начала действия: 1 ноября 2020 года.

Детали. МАРТ пересмотрел перечни товаров, которые торговые организации должны включать в свои ассортиментные перечни.

Всего насчитывается восемь таких перечней — министерство изменило часть из них.

Само изменение состоит в том, что часть организаций, которые торгуют продуктами, теперь обязаны включить в ассортимент рапсовое масло и гречневую крупу.

Как отмечает МАРТ, это решение принято для «создания равных условий доступа на потребительский рынок Беларуси крупы гречневой и масла рапсового отечественного и иностранного производства, представленности этих товаров на полках торговых объектов».

Так, рапсовое масло и гречневая крупа включены в перечень для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров.

Кроме того, гречневая крупа включена в перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров:

- для специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинов;

- киосков, павильонов, неспециализированных магазинов с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров и неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров.

Медицинскому бизнесу добавили требований к их рекламе

Основание: постановление Минздрава от 24 сентября 2020 года № 79.

Дата начала действия: 20 ноября 2020 года.

Детали. Минздрав уточнил требования к рекламе лекарств, методов оказания медицинской помощи, работ и услуг в медицине, медицинских изделий и техники.

Все эти новые требования будут действовать наравне с теми, что установлены законом № 225-З от 10 мая 2007 года «О рекламе».

Минздрав требует, чтобы рекламную информацию компании доводили до потребителя таким образом и языком, которые будут доступны для восприятия.

При озвучивании рекламы нужно использовать темп и громкость речи, которые не создают препятствий для восприятия рекламы, и не употреблять научные термины, слова и фразы, способные ввести в заблуждение.

Отдельное требование Минздрав предъявил к рекламе лекарств.

В этой рекламе не должно быть образов и высказываний, которые не соотносятся с фармакологическими эффектами лекарства, что заявлены в его общей характеристике и инструкции по применению.

Помимо этого, в рекламе обязательны предупреждения о том, что лекарство, медицинское изделие, товар или услуга имеют противопоказания, нежелательные или побочные реакции.

В частности, в рекламе лекарств обязательны предупреждения о:

- особенностях применения этого препарата при беременности;

- степени тяжести симптомов, синдромов или заболеваний, при лечении которых применяется препарат;

- ограничении продолжительности приема лекарства.

Отдельные требования установлены к рекламе гомеопатических лекарств и биологически активных добавок к пище.

Так, в рекламе гомеопатических препаратов обязательна информация о том, что этот препарат является гомеопатическим. А в рекламе БАДов не должно быть сведений об их свойствах, которые не подтверждены Минздравом.

Дискаунтерам установили максимальную надбавку

Основание: постановление МАРТ № 59 от 15 сентября 2020 года.

Дата начала действия: 27 ноября 2020 года.

Детали. МАРТ пересмотрел классификацию розничных торговых объектов по видам и типам.

Так, в постановлении № 59 существенно изменено определение термина «дискаунтер».

Как известно, работа дискаунтеров имеет свою специфику — в продаже здесь представлены товары повседневного спроса по более низким ценам, чем в других торговых объектах.

Кроме того, в торговом зале таких магазинов товары размещаются на складском оборудовании (в том числе стеллажах и поддонах) и, как правило, в упаковке изготовителя.

С учетом этих особенностей в качестве основных признаков дискаунтера определены:

- торговая площадь — от 250 до 2500 квадратных метров;

- размер торговых надбавок — не более 20%;

- методы продажи товаров — самообслуживание и традиционное обслуживание.

Кроме того, из постановления № 59 следует, что МАРТ больше не будет классифицировать торговые объекты по типу конструкции, форме собственности, ведомственной подчиненности, уровню цен и месту нахождения.

В министерстве решили, что такая классификация существенно не влияет на меры госрегулирования в сфере торговли.