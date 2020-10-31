ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. В Речице рабочие застряли на 27-метровой высоте — выручили спасатели

31.10.2020 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В пятницу, 30 октября, в 15:12 речицкие спасатели получили сообщение о том, что на улице Молодежной в райцентре требуется помощь рабочим, застрявшим в люльке на уровне девятого этажа.

Видеофакт. В Речице рабочие застряли на 27-метровой высоте — выручили спасатели
Фото: скриншот из видео МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, прибыв к месту ЧП, сотрудники ведомства выяснили, что двое мужчин проводили работы по герметизации швов жилого дома. Из-за неисправности автоматики подъема и спуска люльки они застряли на уровне девятого этажа и самостоятельно спуститься не могли.

При помощи прибывшей автолестницы рабочие самостоятельно спустились на землю. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 30 октября, в 15:12 речицкие спасатели получили сообщение о том, что на улице Молодежной в райцентре требуется помощь рабочим, застрявшим в люльке на уровне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанин скрылся от ГАИ и заявил об угоне. На него завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика