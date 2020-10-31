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"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

31.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живешь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом, и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам? Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"?

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха.

03:19 — как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних?

5:25 — отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?

8:10 — "ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину?

17:30 — путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять?

21:44 — "чтобы завидовали": здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?

23:35 — почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?

28:20 — переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности.

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