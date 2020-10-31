Экономист Владимир Ковалкин уехал в Польшу

Источник материала: Ежедневник

Отъезд в Польшу экономист проекта SYMPA/BIPART объяснил угрозой нового задержания, но уже по экономической статье.

«После отсидки 12-ти суток по 23.34 мной плотно стал интересоваться ОБЭП Фрунзенского РУВД в лице опера Владимира Талерчика. Очевидно, это касается серии проверок некоммерческих организаций, в рамках которых ищут кукловодов и споносоров протестов, собирают материалы, чтобы в любой момент возбудить уголовку по 209 статье (по этой статье сидят ребята из ПандаДок) и закрыть неугодных в СИЗО в качестве подозреваемых», - написал Владимир Ковалкин на своей странице в FB, пишет Thinktanks.by .

Он пояснил, что в понедельник его вызывали в ОБЭП на «беседу» в рамках проверки для дачи объяснений, однако, потом перенесли встречу на среду, а в среду на пятницу. Во вторник новый суд оставил ему в силе приговор в 15-ть суток, 3-е из которых Владимир Ковалкин не досидел.

«То есть дернуть меня могут на 3-е суток, а потом закрыть подозреваемым по 209 статье. Я решил не рисковать и давать объяснения по скайпу из безопасного места и на некоторое время выехал в Варшаву», - сообщил Ковалкин.

Он также пояснил, что продолжит работать, но удаленно.

Напомним, Владимир Ковалкин был задержан милицией 10 октября. Суд осудил его на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Через 12 суток экономист почему-то был отпущен.

Владимир Ковалкин основатель проекта Petitions.by, руководитель проекта «Нашы грошы». Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART. Аналитик SYMPA.