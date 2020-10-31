От «колесницы для Терминатора» до электрического пикапа: взлет, падение и возрождение Hummer

Источник материала: Tut.by

История этой марки, уже навсегда оставившей след в автомобильном мире, по-своему уникальна. Еще в начале 90-х гг. успешному продвижению Hummer на рынок способствовала грандиозная военная кампания против войск Саддама Хусейна, но прошло несколько лет, и про культовый статус внедорожника начали забывать, а его владельцев даже оскорблять и высмеивать. В итоге в 2010 году Hummer ушел в историю, но только для того, чтобы спустя десяток лет вернуться снова! И в совершенно ином амплуа.

А начиналась эта история в 1979 году, когда американские военные объявили конкурс на разработку нового тактического внедорожника, который должен был отличаться не только хорошей проходимостью, но и относительно быстрой ездой по бездорожью и возможностью установки различного вида вооружения.



Прототип HMMWV фирмы AM General. Фото: AM General

В рамках программы по созданию перспективного армейского вездехода, получившей обозначение HMMWV (сокращение от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, то есть «высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство»), прототипы для испытаний построили, в частности, Chrysler и Teledyne. Но в итоге контракт на поставку новых машин Пентагону в 1982 году заполучила компания AM General из Индианы.



Фото: Topspeed.com

Боевое крещение Humvee (так произносится громоздкое HMMWV) получил во время вторжения американских войск в Панаму в 1989 году. Однако настоящая слава милитаристского вездехода к «Хамви» пришла немного позже — в 1990—1991 гг., в разгар операции «Буря в пустыне». Кадры войны в Персидском заливе облетели телеэкраны всего мира — и в них неизменно присутствовали грозные Humvee. И лучшей рекламы придумать было нельзя.



Фото: Telegraph.co.uk

На компанию AM General обрушился настоящий шквал заказов от частных лиц, которые хотели приобрести Humvee, что называется, здесь и сейчас. Но на фирме первое время были непреклонны, отвечая на все просьбы простым «нет». До тех пор, пока в двери AC General не постучался сам Арнольд Шварценеггер — было это, разумеется, задолго до того, как он переквалифицировался в поборника экологии. Впрочем, даже «Терминатору» пришлось достаточно долго уговаривать AM General пойти-таки на создание цивильного варианта Humvee.



Фото: Twitter

В итоге Шварценеггер первым заполучил внедорожник песочного цвета, но его переделкой в машину для дорог общего пользования занималась сторонняя компания в Мичигане. Сейчас у актера несколько вариантов вездехода и один из них оснащен силовой установкой на топливных элементах.



Фото: Hummer

Именно благодаря Шварценеггеру Humvee и ушел «на гражданку», где получил новое имя Hummer (истолковали его как High Utility, Maximum Mobility, Easy Raiding). В 1992 году AM General объявила о выпуске первой партии гражданского внедорожника, который не так уж и сильно отличался от армейского варианта. По сути, автомобиль облагородили без особых излишеств, он получил более удобный интерьер, а пулемет Браунинг был убран из списка опций. Тормозная система, рама, пружинные подвески с гидравлическими амортизаторами и 6,2-литровый дизельный V8 достались Hummer от «Хамви».



Интерьер Hummer H1 Alpha. Фото: Hummer

В 1992 году за Hummer просили около 50 тысяч долларов — Jeep Wrangler, например, тогда стоил в пять раз меньше. Однако, ни секунды не раздумывая, за руль Hummer садились звезды Голливуда, рэперы, баскетболисты… Пик продаж пришелся на 1996 год, когда было реализовано 1374 экземпляра внедорожника. В 2002 году Hummer получил приставку H1 в обозначении — после того, как был освоен выпуск нового H2. Производство оригинала продолжалось до 2006 года, причем незадолго до этого в гамме появилась самая богатая и мощная версия H1 Alpha с турбодизелем Duramax объемом 6,6 л (300 л.с. и 705 Нм крутящего момента).



Hummer H2. Фото: Hummer

В 1999 году права на торговую марку Hummer приобрел концерн General Motors, у которого на бренд были свои планы — а именно, резкое увеличение объемов продаж. В 2002 году был представлен H2, намного более роскошный и комфортный, чем H1 — в салоне машины решительно ничего не напоминало об армейском прошлом. За основу была взята модифицированная платформа GMT820, на которой были созданы Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Первое время на H2 устанавливался шестилитровый бензиновый V8 мощностью 315 л.с., при этом снаряженная масса H2 достигала без малого 3 тонны.



Hummer H2. Фото: Hummer

Комбинация тогда для General Motors казалась выигрышной — цены на топливо были низкими, спрос на SUV в США рос как на дрожжах: несмотря на внушительный стартовый ценник (50 тысяч долларов) в 2002 году было реализовано почти 19 тысяч H2, а в 2003 году уже около 35 тысяч.



Фото: Autocar

Однако не всем пришлись по нраву такие здоровяки — в General Motors столкнулись с серьезной критикой продукции Hummer: мол, такие машины не только прожорливы, но и слишком большие, а в случае ДТП они не оставят шансов малолитражкам. Нередки были и случаи вандализма, когда владельцы Hummer обнаруживали свои внедорожники с поцарапанными (а в лучшем случае изрисованными) кузовами и разбитыми стеклами.



Hummer H2H Concept. Фото: Hummer

В General Motors попытались «озеленить» имидж марки, представив в 2004 году экспериментальный H2H, у которого стандартный V8 адаптировали для использования водорода в качестве топлива. Правда, мощность в итоге понизилась до 177 л.с., а без дозаправки H2H проезжал менее 100 км. Понятное дело, в серию такой Hummer не пошел.



Hummer H3. Фото: Hummer

Дальнейшая эволюция модельного ряда Hummer шла в направлении уменьшения размеров. Так в 2005 году и появился H3 — самый маленький автомобиль бренда длиной «всего» 4,74 м. Дебютировал он с пятицилиндровым двигателем объемом 3,5 л (220 л.с.), а шасси H3 разделил с пикапами Chevrolet Colorado и GMC Canyon, но рама при этом была доработана. Рынок принял новинку на ура — в 2005 году Hummer стал самым быстрорастущим брендом в США.



Hummer H3T. Фото: Hummer

В 2008 году гамма H3 пополнилась пикапом H3T, у которого к тому времени под капотом стоял более мощный (244 л.с.) агрегат объемом 3,7 л. Топовые версии внедорожника и пикапа с шильдиком Alpha довольствовались 5,3-литровым V8 (305 л.с.). В 2006 году в США было продано немногим более 71 тысячи Hummer, но дальше спрос пошел на спад — в 2008 году, когда в стране разразился кризис, он упал до 27 тысяч.



Фото: Hummer

В 2009 году реализовано лишь 9 тысяч машин — концепция гражданского автомобиля «в стиле милитари» попросту себя изжила: индустрия переходила на экономичные дизеля и гибридные установки, а General Motors и вовсе объявил себя банкротом. Hummer как убыточный актив было решено продать китайской Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery, но сделка в итоге сорвалась — правительство КНР ее не одобрило. Бренд остался в собственности General Motors, но теперь его ждало забвение на 10 лет — выпуск Hummer прекратился в 2010 году.



GMC Hummer EV. Фото: GMC

И вот настала новая эра, в которую Hummer входит не как отдельная марка, а в составе бренда GMC, специализирующегося на тяжелых внедорожниках и пикапах Теперь-то «зеленые» точно должны спать спокойно, ведь прежние прожорливые внедорожники навсегда остались в прошлом — машина под возрожденным брендом оказалась электрическим пикапом.



GMC Hummer EV. Фото: GMC

С момента недавнего премьерного показа GMC Hummer EV появились новые подробности. Во-первых, обнародованы основные параметры машины — от бампера до бампера у нее 5506 мм, ширина достигает 2202 мм, а между осями у пикапа насчитывается 3445 мм. Заявленный дорожный просвет — 257 мм, а углы въезда и съезда — 41,5 и 31,6 градусов соответственно. Сообщается также, что Hummer EV может преодолевать вертикальные препятствия высотой до 45 см и форсировать брод глубиной более 60 см.



GMC Hummer EV. Фото: GMC

В режиме работы адаптивной пневмоподвески Extract Mode клиренс увеличивается до 404 мм, углы въезда и съезда — до 49,7 и 38,4 градусов, а форсировать речушки можно и до 0,8 м глубиной. Защита днища состоит из прочных стальных пластин, которые расположены вокруг аккумуляторной батареи.



GMC Hummer EV. Фото: GMC

Напомним, что первой в продаже осенью 2021 года выйдет топовая версия Edition One с трехмоторной системой привода (отдача установки — 1014 л.с.) и пробегом на одной зарядке до 563 км. Цена — 112 595 долларов, причем, как сообщили в GMC, все машины этой серии (их точное количество не сообщается) были распроданы в течение примерно 10 минут!

А ведь готовых товарных Hummer EV, выпуск которых будет налажен на заводе GM Factory Zero в Детройте, пока нет вовсе — в распоряжении GMC лишь демонстрационные прототипы. С одним из них удалось познакомиться поближе блогеру Speed Phenom.



GMC Hummer EV. Фото: GMC

Изначальный ажиотаж пройдет, а каким в итоге окажется спрос на «вторую молодость» Hummer, сказать сложно. Возрожденные марки, как правило, живут неярко — былого-то не воротишь. Тем интереснее очередная попытка General Motors, которая одним электрическим пикапом Hummer не ограничится — на подходе и внедорожник!