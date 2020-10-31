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Задержана администратор телеграм-канала «Водители 97%». Его собираются признать экстремистским

31.10.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГУБОПиК МВД вышел на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября. Она задержана, сообщает МВД.


В милиции сообщили, что задержанная в сговоре с другими «призывала в мессенджере к действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий».

В МВД говорят, что «минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках».

По информации милиции, администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Женщина признана подозреваемой, она под стражей.

 
 
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В МВД говорят, что «минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и...
 
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