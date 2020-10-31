Суббота в городе. Что сегодня происходит в Минске?

Источник материала: Onliner Выходные в Минске после достаточно насыщенной недели и резонансных заявлений властей начались спокойно. Впрочем, традиционно в субботу и воскресенье были проанонсированы протестные акции. Рассказываем и показываем, что происходит в белорусской столице в последний день октября.

Журналисты Onliner, которые наблюдали за происходящим возле кинотеатра «Беларусь», так описывали картину. Около 13:00 возле кинотеатра начали собираться девушки, но без символики. Участницы это акции, просто прохожие или посетительницы «Беларуси» — понять было невозможно. Рядом с кинотеатром дежурили два характерных микроавтобуса, а возле здания территорию патрулировали сотрудники милиции в форме.









В итоге девушки ушли от кинотеатра «Беларусь» к перекрестку Немиги и Романовской Слободы, они скандировали «Жыве Беларусь!», у некоторых в руках была бело-красно-белая символика. Участницы акции шли группой из нескольких десятков человек.













Вот так это выглядело.