«Ребята несовершеннолетние, плачут». В Беларусь не пускают студентов из Польши, не объясняя причины

Источник материала: KYKY

29 октября Беларусь внезапно ограничила въезд через наземные границы с Литвой, Польшей, Украиной и Латвией. Понять, по какому принципу не впускают людей из этих стран, пока решительно невозможно.

Сегодня нам пришло сообщение от читательницы: «Моего сына и ещё 13 студентов не пустили на территорию Беларуси из Польши. Сказали не волноваться и принять, как должное. Объяснили, мол, карантинные меры. Их автобус, где были граждане Беларуси, России и Италии, смог проехать в Беларуси. За сыном и другими студентами приехал другой автобус – их увезли обратно в Польшу. Поляки впустили без проблем. Студенты несовершеннолетние. Девочки плачут».

TUT.by узнал подробности этой истории. Марина (имя изменено) рассказала журналистам, что ее сына Максима, который учится в Варшаве, не впустили в страну, когда он возвращался домой на автобусе через пункт пропуска «Брест». «В автобусе было много пассажиров, 14 из них – наши студенты, которые учатся в Польше. На беларускую границу они приехали где-то в 4-5 утра. Они предупредили пограничников, что студенты, после чего у них забрали паспорта и студенческие билеты».

В итоге автобус, в котором ехал сын Марины, пропустили в Беларусь – но только без беларуских студентов. Причину, по которой студентам отказали во въезде, пограничники не озвучили.

Это не единственная история, когда студентов не пускают в Беларусь. Сегодня ночью в пункте пропуска «Брест» также застряли семь молодых ребят, которые учатся в Люблине и Бяла-Подляске. Они приехали на границу еще время. Пограничники отсканировали их студенческие документы, а примерно через час сообщили, что «в связи с эпидемиологической ситуацией» не впустят их в Беларусь.

Студенты пробовали пройти границу несколько раз. В итоге решили дождаться новой смены и фактически ночевали на нейтральной территории. Увы, их снова не пустили.