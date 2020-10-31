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«Ребята несовершеннолетние, плачут». В Беларусь не пускают студентов из Польши, не объясняя причины
Источник материала: KYKY>
29 октября Беларусь внезапно ограничила въезд через наземные границы с Литвой, Польшей, Украиной и Латвией. Понять, по какому принципу не впускают людей из этих стран, пока решительно невозможно.
Сегодня нам пришло сообщение от читательницы: «Моего сына и ещё 13 студентов не пустили на территорию Беларуси из Польши. Сказали не волноваться и принять, как должное. Объяснили, мол, карантинные меры. Их автобус, где были граждане Беларуси, России и Италии, смог проехать в Беларуси. За сыном и другими студентами приехал другой автобус – их увезли обратно в Польшу. Поляки впустили без проблем. Студенты несовершеннолетние. Девочки плачут».
TUT.by
В итоге автобус, в котором ехал сын Марины, пропустили в Беларусь – но только без беларуских студентов. Причину, по которой студентам отказали во въезде, пограничники не озвучили.
Это не единственная история, когда студентов не пускают в Беларусь. Сегодня ночью в пункте пропуска «Брест» также застряли семь молодых ребят, которые учатся в Люблине и Бяла-Подляске. Они приехали на границу еще время. Пограничники отсканировали их студенческие документы, а примерно через час сообщили, что «в связи с эпидемиологической ситуацией» не впустят их в Беларусь.
Студенты пробовали пройти границу несколько раз. В итоге решили дождаться новой смены и фактически ночевали на нейтральной территории. Увы, их снова не пустили.
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29 октября Беларусь внезапно ограничила въезд через наземные границы с Литвой, Польшей, Украиной и Латвией. Понять, по какому принципу не впускают людей из этих...
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