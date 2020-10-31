«Администратор занимается проституцией»: в Беларуси собираются признать экстремистским ещё один телеграм-канал

Источник материала: KYKY

Задержана 28-летняя администратор телеграм-канала «Водители 97%», ресурс хотят признать экстремистским, сообщили в МВД.

«Ранее милиционеры задержали «доброго админа» из этого же канала, призывавшего разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта, — сказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск.

Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленных на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит? совершение актов терроризма и диверсий.

В частности, минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках.

Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Женщина признана подозреваемой, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка уже судима за кражу, официально не трудоустроена, а последние годы занимается проституцией».

Первыми телеграм-каналами, признанными на территории Беларуси экстремистскими, стали каналы Nexta и Nexta Live (уже переименованы в «Нехта» и «Нехта Live»). Здесь мы рассказывали , что теперь нельзя делать их подписчикам.