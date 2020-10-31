Условия, при которых РФ поможет Армении

Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС. Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армениик президенту РФ













"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.





Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.



