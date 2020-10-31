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Условия, при которых РФ поможет Армении

31.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.

Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.



"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.

Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
 
 
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В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.
 
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