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BYSOL: «Наша главная задача – поддержать, а не вымыть молодежь из Беларуси»
Источник материала: Партизан
Фонд солидарности BYSOL объявил, что поддержит отчисленных студентов деньгами и поможет устроиться в зарубежные вузы и колледжи для продолжения обучения. За сутки в BYSOL обратилось 30 студентов.
Фонд солидарности финансово поддержит студентов, которые были отчислены из университетов из-за своей гражданской позиции.
«Эта сумма привязана к средней стипендии по стране. Каждому отчисленному по политическим причинам студенту мы выплатим 200 евро – это примерно стипендия за 4 месяца», –
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Фонд солидарности BYSOL объявил, что поддержит отчисленных студентов деньгами и поможет устроиться в зарубежные вузы и колледжи для продолжения обучения. За сутки в...
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