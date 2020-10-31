«Сплав опыта и патриотизма»: Лукашенко представил руководителя МВД и начальника ГУВД Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное – обеспечить порядок и дисциплину. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями МВД, передает «МИР 24».

Глава государства лично представил коллективу нового руководителя министерства внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Президент отметил, что выросло целое поколение представителей силового блока, которые могут занимать высокие государственные посты. По словам Лукашенко, на должность министра МВД обсуждалось около десятка кандидатур.

«Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством. Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак», – сказал Лукашенко.

Также Лукашенко представил новых помощников президента по Гродненской, Брестской областям и Минску. Это экс-министр МВД Юрий Караев, бывший госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик и Александр Барсуков. Глава государства сказал, что их полномочия на местах будут расширены и закреплены на законодательном уровне. Изменения коснутся и работы структур МВД.

«Мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы. Я попрошу секретариат, администрацию президента подключиться к этой работе и усовершенствовать. И второе, ряд предложений по охране общественного порядка. Мы это видели на практике. Парламентариям поручено побыстрее внести изменения в законодательство. Вот эти две работы нам надо выполнить быстро. А ребятам в МВД побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили», – поставил задачу Лукашенко.

Президент вручил погоны генерал-лейтенанта милиции новому министру Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову. В звании генерал-майора отныне глава минской милиции Михаил Гриб.