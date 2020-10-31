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Официальный Минск держит пальцы за Трампа
Источник материала: Навiны
После телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео с Александром Лукашенко некоторые комментаторы предположили, что между Минском и Вашингтоном может начаться новый тур геополитической игры. Впрочем, многое будет зависеть от исхода президентской кампании в Соединенных Штатах.
Минск и Вашингтон «обменивались любезностями»
В частности, сам Помпео от имени США называл прошедшие в Беларуси выборы «несвободными и несправедливыми»,
Первый заместитель госсекретаря Стивен Биган
Белорусский режим отвечал взаимностью. Так, Лукашенко заявил, что массовые протесты были спланированы американцами.
В том же ключе высказывались российские официальные лица. Министр обороны Сергей Шойгу на недавнем заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада, что США и их сателлиты используют технологии цветных революций. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также
Realpolitik в американском варианте?
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В ответ, по версии Минска, собеседник отметил, что «ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует».
То есть в этой версии диалога белорусская сторона явно наступала, а американская — оправдывалась.
Трудно сказать, насколько такое изложение соответствует реальности, поскольку очевидно, что главной задачей Помпео было освобождение попавшего в число политзаключенных в Беларуси американского гражданина Виталия Шклярова, что
Вместе с тем стоит отметить, что в последнее время острота критических высказываний из Вашингтона несколько снизилась.
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Подчеркивая такую заинтересованность Штатов, Мельянцов делает вывод, что в Минске вскоре появится американский посол, а поставки нефти будут продолжены.
Иными словами, не исключено, что, исходя из политической целесообразности, Вашингтон фактически закроет глаза на происходящее в Беларуси. Этакая Realpolitik, на сей раз американского разлива.
Пока трудно сказать, действительно ли Вашингтон выбрал такую линию. Но белорусские власти, вероятно, и впрямь надеются, что им удастся вернуться к своей привычной политике лавирования.
Вот только не вполне понятно, достаточно ли будет американских посла и нефти для нейтрализации намерений Кремля в отношении Беларуси.
Байден настроен решительнее поддерживать противников Лукашенко
Впрочем, любая гипотеза о линии нынешней вашингтонской администрации в белорусском вопросе пройдет проверку на правильность лишь если 3 ноября Трамп продлит свое пребывание в Белом доме.
Между тем, судя по последним опросам общественного мнения, вероятность этого не слишком высока. И если прогнозы сбудутся, то президентом США станет совсем другой человек, отношение которого к событиям, происходящим в нашей стране, выглядят, по крайней мере пока, существенно иным.
Например, 11 августа Джо Байден
Позднее он упрекнул конкурента за то, что тот «отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению».
Для справки: нынешний глава Белого дома высказался по Беларуси единственный раз, назвав события здесь «ужасными». Причем, как представляется, больше для проформы.
Наконец, на днях Байден пообещал в случае своего избрания усилить давление на соратников Лукашенко и работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси.
Понятно, что предвыборные обещания не всегда выполняются в полной мере. Тем не менее, если в Белом доме окажется Байден, протестная часть белорусского общества все же сможет рассчитывать на усиление заокеанской поддержки.
Судя по всему, так же думает и официальный Минск. Иначе зачем было бы в том самом разговоре с Помпео желать успехов «лично Дональду Трампу».
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Белорусский режим хотел бы сыграть на геополитических интересах США, но многое будет зависеть от исхода тамошних выборов.
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