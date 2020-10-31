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Официальный Минск держит пальцы за Трампа

31.10.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео с Александром Лукашенко некоторые комментаторы предположили, что между Минском и Вашингтоном может начаться новый тур геополитической игры. Впрочем, многое будет зависеть от исхода президентской кампании в Соединенных Штатах.

Официальный Минск держит пальцы за Трампа
Майк Помпео и Дональд Трамп. Фото: Facebook/Mike Pompeo Monico.

 

Минск и Вашингтон «обменивались любезностями»

Звонок Помпео в Минск 24 октября стал сенсацией. Ведь после белорусских выборов 9 августа, когда в стране грянули массовые протесты, Вашингтон занял в отношении официального Минска достаточно жесткую позицию, что выразилось в многочисленных заявлениях высокопоставленных американских представителей.

В частности, сам Помпео от имени США называл прошедшие в Беларуси выборы «несвободными и несправедливыми», требовал от властей уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы. Он также допустил, что могут быть отменены поставки в Беларусь нефти, которые Минск рассматривал как один из главных итогов нормализации отношений с США.

Первый заместитель госсекретаря Стивен Биган встретился в Литве с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской. Анонимный представитель Белого дома предупредил о готовности рассмотреть новые санкции против России, если та вмешается в белорусский кризис силовым путем. Действия Лукашенко осудили и в американском конгрессе. Наконец, в начале октября США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников из белорусских силовых ведомств и Центральной комиссии по выборам.

Белорусский режим отвечал взаимностью. Так, Лукашенко заявил, что массовые протесты были спланированы американцами.

В том же ключе высказывались российские официальные лица. Министр обороны Сергей Шойгу на недавнем заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада, что США и их сателлиты используют технологии цветных революций. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также обвинил США в организации массовых акций протестов в Беларуси.

 

Realpolitik в американском варианте?

По официальной информации белорусской стороны, во время беседы с Помпео Лукашенко рассказал о национальном диалоге, «который сейчас активно ведется в Беларуси». Было подчеркнуто, что главным союзником является Россия, которая оказывает поддержку и не вмешивается во внутренние дела. При этом союзники готовы совместно реагировать на внешние угрозы. В частности, Минск и Москва «будут вынуждены реагировать» в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран.

В ответ, по версии Минска, собеседник отметил, что «ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует».

То есть в этой версии диалога белорусская сторона явно наступала, а американская — оправдывалась.

Трудно сказать, насколько такое изложение соответствует реальности, поскольку очевидно, что главной задачей Помпео было освобождение попавшего в число политзаключенных в Беларуси американского гражданина Виталия Шклярова, что вскоре и случилось.

Вместе с тем стоит отметить, что в последнее время острота критических высказываний из Вашингтона несколько снизилась.

По мнению минского политолога Дениса Мельянцова, США, в отличие от Евросоюза, все время вели себя в контексте белорусского внутриполитического кризиса очень прагматично и осторожно, чтобы предотвратить появление на «белорусском балконе» российских военной базы, вооружений и спецслужб.

Подчеркивая такую заинтересованность Штатов, Мельянцов делает вывод, что в Минске вскоре появится американский посол, а поставки нефти будут продолжены.

Иными словами, не исключено, что, исходя из политической целесообразности, Вашингтон фактически закроет глаза на происходящее в Беларуси. Этакая Realpolitik, на сей раз американского разлива.

Пока трудно сказать, действительно ли Вашингтон выбрал такую линию. Но белорусские власти, вероятно, и впрямь надеются, что им удастся вернуться к своей привычной политике лавирования.

Вот только не вполне понятно, достаточно ли будет американских посла и нефти для нейтрализации намерений Кремля в отношении Беларуси.

 

Байден настроен решительнее поддерживать противников Лукашенко

Впрочем, любая гипотеза о линии нынешней вашингтонской администрации в белорусском вопросе пройдет проверку на правильность лишь если 3 ноября Трамп продлит свое пребывание в Белом доме.

Между тем, судя по последним опросам общественного мнения, вероятность этого не слишком высока. И если прогнозы сбудутся, то президентом США станет совсем другой человек, отношение которого к событиям, происходящим в нашей стране, выглядят, по крайней мере пока, существенно иным.

Например, 11 августа Джо Байден заявил, что Лукашенко, атакуя мирных протестующих и отключая доступ в интернет, ведет себя не как человек, уверенный в справедливой победе на выборах.

Позднее он упрекнул конкурента за то, что тот «отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению».

Для справки: нынешний глава Белого дома высказался по Беларуси единственный раз, назвав события здесь «ужасными». Причем, как представляется, больше для проформы.

Наконец, на днях Байден пообещал в случае своего избрания усилить давление на соратников Лукашенко и работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси.

Понятно, что предвыборные обещания не всегда выполняются в полной мере. Тем не менее, если в Белом доме окажется Байден, протестная часть белорусского общества все же сможет рассчитывать на усиление заокеанской поддержки.

Судя по всему, так же думает и официальный Минск. Иначе зачем было бы в том самом разговоре с Помпео желать успехов «лично Дональду Трампу».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский режим хотел бы сыграть на геополитических интересах США, но многое будет зависеть от исхода тамошних выборов.
 
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