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МАЗ и МТЗ потеряли по 3 тысячи человек. Как изменилось число работников на заводах за последние 5 лет
Источник материала: Tut.by
Крупные предприятия продолжают сокращать среднесписочную численность работников. В лидерах по потерям — МАЗ, МТЗ, Белшина, МАПИД и Нафтан. К примеру, МАЗ только за 2019 год «потерял» почти 670 работников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние
Данные дня сравнения мы взяли на сайтах Единого портала финансового рынка, Минфина, а также самих предприятий.
В лидерах по потерям по числу работников оказались МАЗ и МТЗ, на этих предприятиях среднесписочную численность работников за последние 5 лет сократилась более чем на 3 тысячи человек (на каждом из предприятий). Белшина «потеряла» за этот период больше 2,7 тысячи человек. В лидерах по этому показателю также оказались МАПИД и Нафтан.
При этом среднесписочная численность работников таких предприятий как БеЛАз, Мозырский НПЗ выросла за последние 5 лет.
Мы также посмотрели, как изменилось число работников на крупных заводах за последний год. К примеру, на МТЗ на начало 2020 года среднесписочная численность МТЗ
То есть на МАЗ, получается, за 2019 год «потеряли» почти 670 работников. В этом году оптимизация расходов, в том числе через численность работников, на предприятии продолжается.
— Численность работников снижается. Мы разработали себе план в прошлом году план по оптимизации расходов, там в том числе один из пунктов — это оптимизация численности. Мы сокращение у себя не проводим, никого не увольняем, но мы ведем постепенную работу, когда люди либо сами увольняются, либо когда вакансии сократили, теми же людьми делаем больше объем работы, — рассказывали ранее в июле этого года FINANCE.TUT.BY на предприятии. — Если брать среднесписочную численность работников, то 6 месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого года сократилась почти на 1000 человек: 14 360 человек против 15 370 человек.
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МАЗ и МТЗ потеряли по 3 тысячи человек. Как изменилось число работников на заводах за последние 5 лет
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние 5 лет на градообразующих предприятиях изменилось количество работников.
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