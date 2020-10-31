МАЗ и МТЗ потеряли по 3 тысячи человек. Как изменилось число работников на заводах за последние 5 лет

Источник материала: Tut.by

Крупные предприятия продолжают сокращать среднесписочную численность работников. В лидерах по потерям — МАЗ, МТЗ, Белшина, МАПИД и Нафтан. К примеру, МАЗ только за 2019 год «потерял» почти 670 работников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние 5 лет на градообразующих предприятиях изменилось количество работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данные дня сравнения мы взяли на сайтах Единого портала финансового рынка, Минфина, а также самих предприятий.

В лидерах по потерям по числу работников оказались МАЗ и МТЗ, на этих предприятиях среднесписочную численность работников за последние 5 лет сократилась более чем на 3 тысячи человек (на каждом из предприятий). Белшина «потеряла» за этот период больше 2,7 тысячи человек. В лидерах по этому показателю также оказались МАПИД и Нафтан.

При этом среднесписочная численность работников таких предприятий как БеЛАз, Мозырский НПЗ выросла за последние 5 лет.

Как за последние 5 лет изменилась численность работников на крупных предприятиях начало 2020-го начало 2015-го на сколько отличается Беларуськалий 16527 16738 -211 МТЗ 15753 18840 -3087 МАЗ 15599 18879 -3280 БМЗ 11002 10988 +14 Нафтан 10034 11711 -1677 БЕЛАЗ 11185 10739 +446 Белшина 8967 11739 -2772 Гомсельмаш 8010 8655 -645 Гродно Азот 7475 8059 -584 МАПИД 5674 7545 -1871 Интеграл 4843 5351 -508 МЗКТ 4541 4731 -190 Мозырский НПЗ 4995 4556 +439

Мы также посмотрели, как изменилось число работников на крупных заводах за последний год. К примеру, на МТЗ на начало 2020 года среднесписочная численность МТЗ составляла 15 753 человека, а годом ранее — 15 849 человек. На МАЗ — 15 599 и 16268 человек соответственно, на МАПИД — 5674 и 5788 человек соответственно, на БМЗ — 11 002 и 10 944 человека соответственно, на Белшина — 8967 и 9378 человек соответственно, на МЗКТ — 4541 и 4811. человек соответственно, на Беларуськалий — 16 527 и 16300 соответственно.

То есть на МАЗ, получается, за 2019 год «потеряли» почти 670 работников. В этом году оптимизация расходов, в том числе через численность работников, на предприятии продолжается.

— Численность работников снижается. Мы разработали себе план в прошлом году план по оптимизации расходов, там в том числе один из пунктов — это оптимизация численности. Мы сокращение у себя не проводим, никого не увольняем, но мы ведем постепенную работу, когда люди либо сами увольняются, либо когда вакансии сократили, теми же людьми делаем больше объем работы, — рассказывали ранее в июле этого года FINANCE.TUT.BY на предприятии. — Если брать среднесписочную численность работников, то 6 месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого года сократилась почти на 1000 человек: 14 360 человек против 15 370 человек.