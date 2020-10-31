Студенты, которые учатся за границей, ночью не смогли попасть в Беларусь. Как так?

Источник материала: Onliner

За последние несколько часов мы получили много сообщений о том, что студенты, обучающиеся за границей, не могут попасть в Беларусь. Также об инциденте в своем Telegram-канале сообщал блогер Антон Мотолько. В итоге студенты были вынуждены вернуться в Польшу: эту информацию Onliner подтвердили в Госпогранкомитете.

«Добрый вечер, на границе „Варшавский мост“ часа два назад высадили четырех студентов. Не впускают в страну. Причин не объясняют. Стоят мерзнут. На горячей линии говорят, что решение приняли на месте, вот там и разбирайтесь», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Антона Мотолько. В чат-бот Onliner в Telegram поступали похожие сообщения.

А вот как комментирует ситуацию официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский: «У нас ночью такой факт был. Мы встретили группу, которая хотела въехать на территорию Республики Беларусь на выходные. Мы им объяснили, что если они хотят возвращаться на учебу 4 ноября, то сделать этого не смогут, потому что им нужно будет проходить 10-дневную изоляцию. Эти студенты развернулись, поехали обратно в Польшу. Там были проблемы: их только с третьего раза обратно пустили. Поляки их не хотели впускать без объяснения причин. Это вся информация, которая у меня на данный момент есть. Ситуация разрешилась ночью, дополнительных сведений у меня сейчас нет».

На вопрос, есть ли запрет на въезд на территорию Беларуси для студентов, обучающихся за границей, официальный представитель Госпогранкомитета ответил: «Я вам дал всю информацию, которая у меня сейчас есть».

Напомним, 29 октября после обеда начали массово поступать сообщения о том, что в нашу страну просто перестали впускать людей. Вопрос «Что это было?» пограничникам попытались задать многие: как граждане, застрявшие в пунктах пропуска, так и журналисты. Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию так: «Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд. По остальным категориям граждан принимаются решения в каждом конкретном случае». Относительно того, каковы критерии этих конкретных решений и от кого вообще исходит такая инициатива, в ГПК не сообщили.