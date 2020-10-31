ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты, которые учатся за границей, ночью не смогли попасть в Беларусь. Как так?

31.10.2020 14:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

За последние несколько часов мы получили много сообщений о том, что студенты, обучающиеся за границей, не могут попасть в Беларусь. Также об инциденте в своем Telegram-канале сообщал блогер Антон Мотолько. В итоге студенты были вынуждены вернуться в Польшу: эту информацию Onliner подтвердили в Госпогранкомитете.

«Добрый вечер, на границе „Варшавский мост“ часа два назад высадили четырех студентов. Не впускают в страну. Причин не объясняют. Стоят мерзнут. На горячей линии говорят, что решение приняли на месте, вот там и разбирайтесь», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Антона Мотолько. В чат-бот Onliner в Telegram поступали похожие сообщения.

А вот как комментирует ситуацию официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский: «У нас ночью такой факт был. Мы встретили группу, которая хотела въехать на территорию Республики Беларусь на выходные. Мы им объяснили, что если они хотят возвращаться на учебу 4 ноября, то сделать этого не смогут, потому что им нужно будет проходить 10-дневную изоляцию. Эти студенты развернулись, поехали обратно в Польшу. Там были проблемы: их только с третьего раза обратно пустили. Поляки их не хотели впускать без объяснения причин. Это вся информация, которая у меня на данный момент есть. Ситуация разрешилась ночью, дополнительных сведений у меня сейчас нет».

На вопрос, есть ли запрет на въезд на территорию Беларуси для студентов, обучающихся за границей, официальный представитель Госпогранкомитета ответил: «Я вам дал всю информацию, которая у меня сейчас есть».

Напомним, 29 октября после обеда начали массово поступать сообщения о том, что в нашу страну просто перестали впускать людей. Вопрос «Что это было?» пограничникам попытались задать многие: как граждане, застрявшие в пунктах пропуска, так и журналисты. Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию так: «Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд. По остальным категориям граждан принимаются решения в каждом конкретном случае». Относительно того, каковы критерии этих конкретных решений и от кого вообще исходит такая инициатива, в ГПК не сообщили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние несколько часов мы получили много сообщений о том, что студенты, обучающиеся за границей, не могут попасть в Беларусь. Также об инциденте в своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сплав опыта и патриотизма»: Лукашенко представил руководителя МВД и начальника ГУВД Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика