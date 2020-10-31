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«Режим теряет власть». Тихановская подвела первые итоги народного ультиматума

31.10.2020 14:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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26 октября начался народный ультиматум, который выдвинула «властям» Светлана Тиханоская. Сегодня, 31 октября, Светлана записала для беларусов видео, в котором подвела итоги первой недели ультиматума. 

«Дорогие беларусы, эта неделя показала, что наш народ готов жить в новой стране и брать ответственность за будущее. В то время как пособники режима не способны на ответственность вообще. 

Ответственность за будущее – это когда стачкомы ГродноАзота, Беларуськалия, МЗКТ и других заводов и предприятий растут. А когда руководство увольняет людей за их позицию – это уход от ответственности. 

Ответственность за будущее – это когда студенты бастуют, рискуя потерять свои места в вузах. Когда декан факультета БГУИР подает заявление об отставке, чтобы не подписывать приказы об отчислениях. А когда ректор закрывается на ключ от своих студентов – это уход от ответственности. 

Ответственность за будущее – это когда ученики 4-й гимназии спрашивают учителей: «Как политика может не касаться нас, если я не знаю, придет ли мой папа вечером домой?». А когда педагоги отчисляют молодежь, выдавая повестки в армию, – это уход от ответственности. 

Ответственность за будущее – это когда врачи сообща отстаивают коллег из минской областной клинической больницы, которых собирались уволить за их позицию. А угрозы тем, кто спасает людей от Covid-19 – это уход от ответственности. 

Ответственность за будущее – это когда в Большом театре поют «Магутны Божа», когда этот гимн запрещают исполнять в церквях. А давление на артистов и священнослужителей – это уход от ответственности. 

Ответственность – это когда частный бизнес, фонды солидарности и локальные сообщества помогают бастующим. А вредить бизнесу и не думать об экономических последствиях – это уход от ответственности. 

Пока народ совершает эти непростые, но важные победы, режим становится все слабее. Он теряет авторитет даже среди своих сторонников. Он теряет устойчивость, повторяя одни и те же угрозы, и закрывая границы от своего же народа. 

Власть – это ответственность. И день за днем режим теряет власть – ее обретает народ. Критическая точка дисциплинарных увольнений достигнута. Любые дальнейшие отчисления и репрессии будут разваливать режим вдвойне быстрее. Поэтому сейчас они надеются массово запугать нас. Но они не понимают: страх у беларусов перерос в решимость идти до победы. 

Пока их вертикаль власти разрушается, мы объединяемся и становимся сильнее». 
 

 
 
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26 октября начался народный ультиматум, который выдвинула «властям» Светлана Тиханоская. Сегодня, 31 октября, Светлана записала для беларусов видео, в котором...
 
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