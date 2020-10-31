Тихановская подвела итоги недели: Беларуси готовы жить в другой стране

Источник материала: АФН

Прошедшая после Народного ультиматума неделя показала, что беларусы готовы жить в другой стране и могут обходится без нынешней власти. Итоги недели подвела Светлана Тихановская в видеообращении к гражданам накануне очередных протестных выходных.

«Дорогие беларусы. Эта неделя показала, что наш народ готов жить в новой стране и брать ответственность за будущее, в то время, как пособники режима не способны на ответственность вообще.

Ответственность за будущее – это когда стачкомы Гродно Азота, Беларуськалия, МЗКТ и других заводов и предприятий растут. А когда руководство увольняет людей за их позицию – это уход от ответственности.

Ответственность за будущее – это когда студенты бастуют, рискуя потерять свои места в ВУЗах. Когда декан факультета в БГУИР подает заявление об отставке, чтобы не подписывать приказы об отчислениях. А когда ректор БГМУ закрывается на ключ от своих студентов – это уход от ответственности.

Ответственность за будущее – это когда ученики четвертой гимназии спрашивают учителей: «Как политика может не касаться нас, если я не знаю, придет ли мой папа вечером домой?» А когда педагоги отчисляют молодежь, выдавая повестки в армию – это уход от ответственности.

Ответственность за будущее – это когда врачи сообща отстаивают коллег из Минской областной клинической больницы, которых собирались уволить за их позицию. А угрозы тем, кто спасает людей от ковида – это уход от ответственности.

Ответственность за будущее – это когда в Большом театре поют «Магутны божа», когда этот гимн запрещают исполнять в церквях. А давление на артистов и священнослужителей – это уход от ответственности.

Ответственность – это когда частный бизнес, фонды солидарности и локальные сообщества помогают бастующим. А вредить бизнесу и не думать об экономических последствиях – это уход от ответственности.

Пока народ совершает эти непростые, но важные победы, режим становится всё слабее. Он теряет авторитет даже среди своих сторонников. Он теряет устойчивость, повторяя одни и те же угрозы и закрывая границы от своего же народа. Власть – это ответственность, и день за днем режим теряет власть. И ее обретает народ.

Критическая точка дисциплинарных увольнений достигнута. Любые дальнейшие отчисления и репрессии будут разваливать режим вдвойне быстрее. Поэтому сейчас они надеются массово запугать нас. Но они не понимают, что страх у беларусов уже перерос в решимость идти до победы. Пока их вертикаль власти разрушается, мы объединяемся и становимся сильнее. Мы уже умеем обходиться без этого режима. Это и есть власть народа – мирная и настойчивая сила людей, которые в ответе друг за друга».