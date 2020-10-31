Власти Беларуси намерены признать экстремистским телеграм-канал «Водители 97»

Источник материала: АФН

Силовые ведомства ведут работа, направленную на признание ресурса «Водители 97» экстремистским, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Ранее был задержан «админ» этого канала, призывавший «разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта. Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск».

В частности, задержана 28-летний администратор телеграм-канала «Водители 97», которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября.

«… задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленных на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий», - говорится в сообщении МВД. - «… минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках».

«Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали», - утверждает МВД.

В МВД сообщили, что в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Фигурантка уже судима за кражу, официально не трудоустроена, а последние годы занимается проституцией».

Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности. Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, «ежи» для пробития колес, биты.