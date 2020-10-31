Задержанных анархистов подозревают в терроризме

dissidentby. Дмитрий Резанович смог позвонить родственникам и сообщить, что им предъявляют обвинение по арт. 289 "Акт терроризма" и ст. 295" незаконный оборот оружия " УК РБ, пишет группа





Первоначально сообщалось, что Игорь Олиневич въезжал в Беларусь. Но в реальности оказалось, что его задержали на выезде из страны.









Дмитрий смог позвонить родственникам и сообщить, что им "шьют" ст. 289 "Акт терроризма" и ст. 295 "Незаконный оборот оружия" УК РБ.





Напомним, что Игорь Олиневич - анархист и бывший политзаключенный по "делу анархистов" и в 2011 году приговорён к 8 годам лишения свободы. В 2015 году помилован вместе с остальными политзаключёнными. Автор книги "Еду в Магадан", где описал своё заключение в СИЗО КГБ.



