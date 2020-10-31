Возле ГУМа участники марша людей с инвалидностью прекратили свою акцию, Женский марш продолжается

На перекрестке проспекта Независимости с улицей Ленина, возле ГУМа, участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию.



Фото: Радыё Свабода.

Женский марш продолжается. В нем также участвует известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб.

Демонстранты дошли до Октябрьской пощади, скандируют «Забастовка!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

Возле Дома офицеров — скопление микроавтобусов с силовиками.