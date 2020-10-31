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Задержана администратор телеграм-канала «Водители 97» — ресурс могут признать экстремистским

31.10.2020 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 28-летнюю минчанку, которая администрировала телеграм-канал «Водители 97» и одноименный чат с августа по 28 октября, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Задержана администратор телеграм-канала «Водители 97» — ресурс могут признать экстремистским
Фото: скриншот видеозаписи МВД Беларуси.

«Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленных на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий», — говорится в сообщении.

Утверждается, что «минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках».

«Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали», — говорится в сообщении.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

Женщина признана подозреваемой, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности. Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, «ежи» для пробития колес, биты», — говорится в сообщении МВД.

Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса «Водители 97» экстремистским.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 28-летнюю минчанку, которая администрировала телеграм-канал «Водители 97» и одноименный чат с августа по 28 октября, сообщает...
 
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