Министр образования высказался о престиже белорусских вузов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Белорусское высшее образование находится на достойном уровне, что подчеркивает нарастающий экспорт образовательных услуг, заявил в субботу глава Минобразования Игорь Карпенко, посещая вузы столицы.

О престиже образования

Наши ведущие вузы БГУ, БНТУ, БГУИР стабильно входят в международные рейтинги, в том числе по цитированию научных статей, сказал Карпенко.

"Вообще надо сказать, что за последние годы престиж белорусского образования подчеркивает нарастающий процент экспорта образовательных услуг", ― заявил Карпенко, его слова цитирует официальный telegram-канал министерства.

Министр добавил, что на сегодняшний момент в белорусских вузах обучаются порядка 26 тысяч студентов из 107 стран, большинство из Китая, России, стран бывшего СССР.

Форум ректоров

Также стало известно о планах проведения Форума ректоров Союзного государства в первой декаде декабря, сейчас идет подготовка содержательной части мероприятия, сообщил Карпенко.

"Сейчас мы готовим совместную коллегию Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования России, а также традиционный форум ректоров Союзного государства", ― сообщил Карпенко.

По его словам, форум ректоров белорусских и российских вузов пройдет в очном формате и онлайн.

Протесты и отчисления

Напомним, ранее стало известно, что студенты, которые принимают участие в не санкционированных властями акциях протеста, должны быть отчислены из вузов, об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного подготовке Всебелорусского народного собрания.

"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах", ― сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко дал поручение правительству "в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей".

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", ― пообещал Лукашенко.

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