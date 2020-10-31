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Министр образования высказался о престиже белорусских вузов
31.10.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Белорусское высшее образование находится на достойном уровне, что подчеркивает нарастающий экспорт образовательных услуг, заявил в субботу глава Минобразования Игорь Карпенко, посещая вузы столицы.
О престиже образования
Наши ведущие вузы БГУ, БНТУ, БГУИР стабильно входят в международные рейтинги, в том числе по цитированию научных статей, сказал Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вообще надо сказать, что за последние годы престиж белорусского образования подчеркивает нарастающий процент экспорта образовательных услуг", ― заявил Карпенко, его слова цитирует официальный telegram-канал министерства.
Министр добавил, что на сегодняшний момент в белорусских вузах обучаются порядка 26 тысяч студентов из 107 стран, большинство из Китая, России, стран бывшего СССР.
Форум ректоров
Также стало известно о планах проведения Форума ректоров Союзного государства в первой декаде декабря, сейчас идет подготовка содержательной части мероприятия, сообщил Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сейчас мы готовим совместную коллегию Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования России, а также традиционный форум ректоров Союзного государства", ― сообщил Карпенко.
По его словам, форум ректоров белорусских и российских вузов пройдет в очном формате и онлайн.
Протесты и отчисления
Напомним, ранее стало известно, что студенты, которые принимают участие в не санкционированных властями акциях протеста,
© Photo : ГПК Беларуси
"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах", ― сказал Лукашенко.
Также Александр Лукашенко дал поручение правительству "в ближайшее время принять меры о
"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", ― пообещал Лукашенко.
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В субботу Игорь Карпенко посетил вузы в Минске, где знакомился "с ремонтными, реставрационными и отделочными работами".
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