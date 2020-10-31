Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Хирург, который ставит животных на 3D-протезы

Пациенты Сергея не могут сказать ему "спасибо", но все понятно без слов: уже в день операции кошки и собаки снова начинают ходить, а чуть позже — бегать. И даже пытаются умываться новыми 3D-лапами.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Сергея Горшкова — уникального ветеринарного хирурга, который спасает домашних животных и помогает их хозяевам.

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