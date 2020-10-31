Брестское «Динамо» на последних минутах ушло от поражения в Мозыре

Источник материала: Tut.by

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31 октября проходят перенесенные матчи туров чемпионата Беларуси по футболу . В Мозыре местная «Славия» принимала брестское «Динамо» в рамках 18-го тура. Действующие чемпионы только в концовке смогли уйти от поражения.

Набранное очко позволило брестчанам обойти в турнирной таблице «Неман» и подняться на чистое третье место.

В Бобруйске «Белшина» принимает «Шахтер», это перенесенный матч 25-го тура.



В Мозыре «Славия» знатно попила крови у всех грандов белорусского футбола. Фото: «Динамо» (Брест)

«Славия» — «Динамо-Брест» — 1:1

Мозырь. 31 октября. Стадион «Юность».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович.

«Славия»: Романюк — Тымонюк, Потапов, Шестиловский, Недашковский, Пантя — Жук, Ратто (Чухлей, 46), Шевченко (к), Нар — Тетте (Тлупов, 77).

«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило (Юзепчук, 73), Хачериди, Кики, Печенин — Нойок, Кисляк (к) — Седько (Милевский, 58), Тве (Савицкий, 83), Гордейчук — Лаптев.

Голы: 1:0 — Шестиловский (79). 1:1 — Савицкий (89).

Предупреждения: Веретило (65), Чухлей (73), Тве (74), Тлупов (81).

«Славия» в этом сезоне у себя на поле доказывает всем грандам, что они очень опасные соперники. Испытал на своей шкуре это и чемпион, который сумел только в концовке матча вырвать ничью у мозырян.

Счет открыли хозяева, на добивании после не очень уверенной игры вратаря Егор Шестиловский переправил мяч в сетку. Это случилось на 79-й минуте. Через короткое время Павел Савицкий сравнял счет.

Но на большее гостей не хватило, но они могут быть довольны набранным баллом, который позволил им выйти на чистое третье место, сместив «Неман».

«Белшина» — «Шахтер» — 0:0

Матч начался.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 26 49 «Динамо» (Брест) 27 48 «Неман» 27 47 «Торпедо-БелАЗ» 27 47 «Динамо» (Минск) 27 45 «Ислочь» 27 44 «Рух» 27 40 «Энергетик-БГУ» 26 35 «Витебск» 27 34 ФК «Минск» 27 34 «Славия» 26 31 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 26 24 «Белшина» 25 20 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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