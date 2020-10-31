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На «Гродно Азот» уже направляются сотрудники с других заводов. Но «никакой забастовки на предприятии нет»
Источник материала: Onliner
Про «Гродно Азот» много говорят на этой неделе. Сегодня тоже. Гендиректор предприятия Игорь Бобырь
«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь», — сказал Игорь Бобырь.
Гендиректор заявил, что никакой забастовки на «Гродно Азоте» нет, а стачком — это «политизированные самозванцы-подстрекатели».
«Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними. Мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от вредоносного влияния саботажников. За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно», — отмечается в заявлении руководителя. По мнению Игоря Бобыря, вчера стачком понял, что «их шантаж на незаменимость провалился»: «Подбитые бузотерами на провокацию работники стали реально осознавать последствия для себя после потери права называться „азотовцем“».
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На «Гродно Азот» уже направляются сотрудники с других заводов. Но «никакой забастовки на предприятии нет»
Про «Гродно Азот» много говорят на этой неделе. Сегодня тоже. Гендиректор предприятия Игорь Бобырь рассказал БЕЛТА, что на «Гродно Азот» направлены рабочие с...
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