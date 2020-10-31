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На «Гродно Азот» уже направляются сотрудники с других заводов. Но «никакой забастовки на предприятии нет»

31.10.2020 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Про «Гродно Азот» много говорят на этой неделе. Сегодня тоже. Гендиректор предприятия Игорь Бобырь рассказал БЕЛТА, что на «Гродно Азот» направлены рабочие с других заводов, первая группа из 40 человек уже выдвигается в Гродно. Кроме того, сформированы группы практической помощи. Вместе с тем руководитель предприятия сказал, что никакой забастовки нет.

«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь», — сказал Игорь Бобырь.

Гендиректор заявил, что никакой забастовки на «Гродно Азоте» нет, а стачком — это «политизированные самозванцы-подстрекатели».

«Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними. Мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от вредоносного влияния саботажников. За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно», — отмечается в заявлении руководителя. По мнению Игоря Бобыря, вчера стачком понял, что «их шантаж на незаменимость провалился»: «Подбитые бузотерами на провокацию работники стали реально осознавать последствия для себя после потери права называться „азотовцем“».

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Про «Гродно Азот» много говорят на этой неделе. Сегодня тоже. Гендиректор предприятия Игорь Бобырь рассказал БЕЛТА, что на «Гродно Азот» направлены рабочие с...
 
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