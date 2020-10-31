Введение электронных паспортов транспортных средств перенесли на 1 апреля 2021 года

«Минск-Новости». Сообщает корреспондент агентства





Электронные паспорта для авто в республике планировалось ввести с 1 ноября, однако принято решение перенести это еще на несколько месяцев.





Республиканские органы госуправления должны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением до 31 марта 2021 года.



