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Фильм "Озеро радости" победил на фестивале LA Shorts

31.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Картина создана по роману Виктора Мартиновича


Кадр из трейлера "Озеро радости"

Фильм "Озеро радости" победил на американсокм кинофестивале LA Shorts. Об этом сообщает Еврорадио

"Наше "Озеро радости" сегодня ночью выиграло на кинофестивале в Лос-Анджелесе! С этого момента фильм официально квалифицировался на премию "Оскар 2021". Жыве Беларусь!".
 
 
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Картина создана по роману Виктора Мартиновича
 
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