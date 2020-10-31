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В Женском марше солидарности участвует около 250 человек

31.10.2020 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске -- они только что миновали площадь Победы. 

В Женском марше солидарности участвует около 250 человек
 Демонстранток поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы. В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Женщины скандируют «Позор тихарям!», «Позор ОНТ!», «Свободу политзаключенным!».
 
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Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске -- они только что миновали площадь Победы. 
 
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