В Женском марше солидарности участвует около 250 человек

Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске -- они только что миновали площадь Победы.



Демонстранток поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы. В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Женщины скандируют «Позор тихарям!», «Позор ОНТ!», «Свободу политзаключенным!». Демонстранток поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы. В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Женщины скандируют «Позор тихарям!», «Позор ОНТ!», «Свободу политзаключенным!».