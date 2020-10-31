Команда Лукашенко одержала разгромную победу. Кто играл вместе с ним

Источник материала: Tut.by

Команда Александра Лукашенко одержала разгромную победу над командой Витебской области — 8:2.



Фото: president.gov.by

Матч проходил на малой площадке в Лебяжьем парке.

Александр Лукашенко сделал две голевые передачи, в активе его сына Николая — гол и два паса.

За команду Лукашенко играли бывшие хоккеисты сборной Беларуси Сергей Шабанов, Александр Рядинский, Андрей Башко, Андрей Глебов, Павел Волчек, Степан Пономарев, Александр Крутиков, Ярослав Чуприс, Сергей Шитковский, Евгений Курилин, а также Вадим Пекарский, Александр Зеленко, Дмитрий Юдин, Алексей Титовец и Алексей Винокуров.