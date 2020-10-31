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Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021»

31.10.2020 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм «Озеро радости» по роману Виктора Мартиновича победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021». Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян.


Фото: кадр из фильма «Озеро радости». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.

Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.

 
 
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