Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021»

Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм «Озеро радости» по роману Виктора Мартиновича победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021». Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян.



Фото: кадр из фильма «Озеро радости». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.

Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.