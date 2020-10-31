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Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021»
Источник материала: Tut.by
Белорусский фильм
«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.
Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.
Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.
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Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021»
Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.
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