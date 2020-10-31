|
В Гродно должна была состояться акция в поддержку бастующих на «Гродно Азоте». Начались задержания
Источник материала: Onliner
Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот». К анонсированному началу мероприятия в район автовокзала приехала спецтехника, а людей начали предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Чуть позже начались задержания.
По сообщениям, в Гродно массово задерживали людей, которые вышли на акцию. Вот это видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Антон Мотолько.
А вот такое видео появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот». К анонсированному началу мероприятия в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)