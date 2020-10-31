ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно должна была состояться акция в поддержку бастующих на «Гродно Азоте». Начались задержания

31.10.2020 16:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот». К анонсированному началу мероприятия в район автовокзала приехала спецтехника, а людей начали предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Чуть позже начались задержания. 

По сообщениям, в Гродно массово задерживали людей, которые вышли на акцию. Вот это видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Антон Мотолько.

А вот такое видео появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот». К анонсированному началу мероприятия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Гродно Азот» везут новых рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика