В Гродно должна была состояться акция в поддержку бастующих на «Гродно Азоте». Начались задержания

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот». К анонсированному началу мероприятия в район автовокзала приехала спецтехника, а людей начали предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Чуть позже начались задержания.

По сообщениям, в Гродно массово задерживали людей, которые вышли на акцию. Вот это видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Антон Мотолько.

А вот такое видео появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь».