Умер Шон Коннери

Источник материала: Onliner

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает BBC. Актер умер во сне в своем доме на Багамах. Шон Коннери был известен в первую очередь по роли Джеймса Бонда в ряде фильмов о шпионе. За свою карьеру актер снялся более чем в 70 лентах.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». Коннери снимался во многих известных фильмах, среди которых «Никогда не говори никогда», «Горец», «Имя розы», «Индиана Джонс», «Скала» и многих других. В 2003 году завершил свою полувековую карьеру, проживал с супругой на Багамских островах.