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Умер Шон Коннери
Источник материала: Onliner
Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет,
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». Коннери снимался во многих известных фильмах, среди которых «Никогда не говори никогда», «Горец», «Имя розы», «Индиана Джонс», «Скала» и многих других. В 2003 году завершил свою полувековую карьеру, проживал с супругой на Багамских островах.
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Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает BBC. Актер умер во сне в своем доме на Багамах. Шон Коннери был известен в первую очередь по роли Джеймса...
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