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Артисты не согласились забрать заявления - из Гродненского драмтеатра уволили еще шесть актеров

31.10.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались


В Гродненском драматическом театре в пятницу, 30 октября, уволили еще шестерых актеров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Культура Гродненщины».

Без уважительных причин» были уволены Василий Минич, Мария Мелешко, Анастасия Мучко, Мария Бутримович, Александр Демьянов и Нателла Белугина.
 
 
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Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались
 
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