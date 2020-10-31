|
Артисты не согласились забрать заявления - из Гродненского драмтеатра уволили еще шесть актеров
Источник материала: Партизан
Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались
В Гродненском драматическом театре в пятницу, 30 октября, уволили еще шестерых актеров. Об этом сообщили в
Без уважительных причин» были уволены Василий Минич, Мария Мелешко, Анастасия Мучко, Мария Бутримович, Александр Демьянов и Нателла Белугина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались
|
Свежие газеты
Архив (Разное)